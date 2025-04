El abogado del hermano de Pedro Sánchez: «No presentarse a la plaza lo habría convertido en ciudadano de segunda» Emilio Cortés cree que el interrogatorio a los funcionarios de la Agencia Tributaria afianza la tesis de que no hubo delito fiscal

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Miércoles, 8 de enero 2025, 20:49 Comenta Compartir

No hay materia penal. Así de tajante se ha mostrado este miércoles Emilio Cortés Bechiarelli, el abogado que defiende a David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano de pedro Sánchez. Esta categórica afirmación la ha realizado tras participar en los interrogatorios a los que han sido sometidos los directores de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y los funcionarios de la Agencia Tributaria que han realizado el informe que analiza la situación tributaria de David Sánchez. «No solo han dicho que no existen signos de naturaleza penal por la comisión de un delito fiscal, sino que además han dicho que ni tan siquiera existe una irregularidad administrativa».

Cortés ha zanjado de esa forma la supuesta irregularidad económica, pero no se ha quedado ahí y ha realizado una valoración similar de la acusación de 'enchufismo'. «Fíjense, lo que estamos haciendo en el año 2025 es filtrar la legalidad administrativa de un proceso de adquisición de un cargo de alta administración. Si los otros diez candidatos que se presentaron consideraban que tenían más méritos, por qué no presentaron siquiera una queja administrativa en caliente, no en el año 2025».

«La acusación de que no hubo tribunal es rigurosamente incierta. Pero al mismo tiempo se ha dicho que se le dio mucha importancia a la prueba oral. Pues si hubo prueba oral es porque hubo tribunal, ¡a ver si es que lo examinó una estatua!», ha ironizado Cortés.

En cuanto a la necesidad o no de que esa plaza fuese creada, el abogado de David Sánchez ha restado importancia al correo electrónico en el que Evaristo Valentí, director del conservatorio superior cuando fue creada la plaza de David Sánchez, planteara a sus superiores que había otras necesidades más urgentes. «Por supuesto que ninguno de los directores del conservatorio se rebeló de una forma expresa respeto de la creación de la plaza, simplemente dijeron que podía haber otras prioridades, pero desde el punto de vista académico. Tal vez sea lógico que un docente vea más conveniente incorporar un profesor de piano que acercar la ópera a los pueblos, pero yo les he insistido mucho en que una cosa es la función estratégica de un órgano dependiente de una administración pública y otra cosa diferente es que alguien intente arrimar el ascua a su sardina».

En todo caso, aclara Cortés, en la decisión de crear la plaza nada tuvo que ver David Sánchez. «En los correos no aparece ni por asomo esa cuestión, con lo cual ya me dirán ustedes qué le van a preguntar a este señor que, además, tiene el derecho a presentarse a unas oposiciones y no autocensurarse a la hora de acceder a un puesto de trabajo por ser hermano de otra persona»,

Insiste el abogado de David Sánchez en que no aspirar a esa plaza lo habría convertido «en un ciudadano de segunda categoría por el libro de familia». «Y lo peor es que esto no le estremece a nadie, le parece lo más normal del mundo a los del autobús de mañana», dijo en referencia al bus que este jueves va a desplazar a Badajoz Hazte Oír, personada como acusación popular en esta causa.