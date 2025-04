La desaparición de parte de los correos electrónicos de los directores de conservatorios centra los interrogatorios

Los correos electrónicos de los directores de los conservatorios han centrado este miércoles parte de las testificales que se han producido en el ... juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz dentro de la investigación que desarrolla para aclarar si la Diputación de Badajoz amañó el puesto de coordinador de conservatorios para adjudicarlo al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

De esta manera, sigue la línea del informe que elaboró la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil en base a los correos electrónicos intervenidos. Este recogió que los agentes no pudieron recuperar parte de los mensajes del que era director del conservatorio profesional Bonifacio Gil cuando se convocó la plaza, Evaristo Valentí.

Liberum es una de las organizaciones que ejercen la acusación popular y su abogado, Alexis Aneas, se ha referido a la ausencia de esos correos tras las declaraciones de los directores de los conservatorios que han tenido lugar esta mañana.

«Las personas han declarado, curiosamente, que los correos electrónicos en un periodo de tiempo concreto han desaparecido, se ha preguntado sobre esa desaparición y han negado que los hayan borrado. Y se ha insistido en por qué habían desaparecido».

Aneas no ha profundizado más con los argumentos de salvaguardar la presunción de inocencia de los investigados y la confidencialidad de las diligencias que practica la jueza Beatriz Biedma para aclarar en qué circunstancias se adjudicó el contrato de alta dirección a David Sánchez.

Entre las preguntas que se han formulado esta mañana se encontraban las relativas a esos correos electrónicos desaparecidos. Como las declaraciones se han producido a puerta cerrada, se sabe su contenido por los abogados que han entrado en la sala.

Emilio Cortés es el abogado del músico David Sánchez, también conocido como Azagra, y ha respondido a preguntas sobre estos mensajes desaparecidos. «Eso no es un borrado intencionado ni encubridor ni nada parecido, es una simple cuestión de intendencia. Además, esos correos que tienen emisor y tienen receptor están considerados como recibidos, o sea que no tienen ninguna opacidad».

Otras fuentes de la defensa han incidido en que el que fuera director del conservatorio superior Bonifacio Gil en el momento de la convocatoria de la plaza, Evaristo Valentí, ha dicho que suele borrar sus correos electrónicos con cierta asiduidad. La directora del conservatorio superior Juan Vázquez, Yolanda Sánchez, ha indicado, según las mismas fuentes, que si bien no suele borrar sus mensajes también usaba una cuenta personal para comunicaciones laborales en lugar de la cuenta corporativa de la Diputación de Badajoz.

Ninguno de los directores, que son estos dos más la sustituta de Valentí, Rosario Mayoral, han querido explicar el contenido de sus declaraciones ante la jueza. Solo Yolanda Sánchez ha mostrado su confianza en que la jornada de este miércoles sirva para esclarecer las circunstancias en que David Sánchez fue contratado.

Les han preguntado, también, sobre la frecuencia de sus reuniones con el hermano del presidente del Gobierno. Mayoral ha señalado, según algunos abogados, que se reunía inicialmente con una frecuencia que podría ser mensual en su despacho o el del propio Sánchez. Pero que, tras la pandemia, este perdió la oficina que tenía en el conservatorio y dejaron de producirse esos encuentros. La frecuencia se redujo desde que Azagra, como se le conoce a David Sánchez en el mundo musical, puso en marcha el programa Ópera Joven.

A esto se ha referido también el abogado de Liberum, Alexis Aneas, dado que los directores habrían manifestado ante el juez que «en el momento en que hay una implicación de (Sánchez) en el programa Ópera Joven hay una ausencia de la comunicación anterior y hay que recordar el contrato vigente es el mismo y las funciones eran las mismas».

Inicialmente, el contrato de alta dirección con carácter eventual (que no funcionario) del hermano del presidente del gobierno era el de «coordinador de conservatorios» mientras que en 2022 se modificó a director de la Oficina de Artes Escénicas sin que mediara una convocatoria pública. Según han explicado desde la Diputación en alguna ocasión, se trató de una ampliación de funciones y no de un cambio en sí, a lo que ahora se refiere el abogado de Liberum.

A los directores, según el mismo abogado, se les ha preguntado sobre si consideraban una prioridad la creación de este puesto en 2017. De esta manera, lo vinculan con el informe de la UCO, que puso de manifiesto que los correos analizados no lograron aclarar de quién partió la iniciativa de la plaza. Y de que los conservatorios nunca solicitaron el puesto de coordinador que se le asignó a Azagra. De hecho, en un correo firmado por el entonces director del conservatorio superior, Evaristo Valentí, indicó que había otras necesidades antes que esa plaza y se refirió a un profesor.

La jueza también ha podido preguntar este miércoles a los funcionarios de la Agencia Tributaria que elaboraron el informe con la situación financiera y fiscal del hermano de Sánchez. Estos, según Alexis Aneas, han indicado que ese informe se basó en «una valoración a priori con los datos que la misma persona ha aportado». «Con esos datos no se ve un delito fiscal, pero no hay comprobación limitada y no se conoce si hay en otros paraísos».