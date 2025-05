Guardiola sobre David Sánchez: «Es evidente que hubo enchufismo»

La presidenta de la Junta y del PP de Extremadura, María Guardiola, considera que es «evidente», desde el punto de vista ético, que hubo « ... enchufismo» en la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el auto de la jueza en la que apunta sobre el puesto que ocupa David Azagra que «todo parece indicar que el puesto se creó para serle asignado», Guardiola ha sostenido que este extremo queda «meridianamente claro» a la vista de «cualquier español».

Así, y tras subrayar que respeta «absolutamente» los procedimientos judiciales y que será la jueza quien determine si hay algún tipo de delito, desde una perspectiva «ética» resulta «evidente» que «aquí hay un enchufismo absoluto y una utilización de las instituciones extremeñas» que califica como una «vergüenza», recoge Europa Press.

Para argumentar esta afirmación, sostiene que «solo hay que ver» las declaraciones del hermano del presidente del Gobierno ante la jueza, cuando afirmaba que «no tiene ni idea de dónde está la Oficina de Artes Escénicas, no sabe cómo se llega, no sabe quiénes son sus compañeros, no sabe a qué se dedica». En fin, añade, «dinero público para luego tributar encima en el país vecino».

«Una vergüenza», ha sentenciado Guardiola, antes de clausurar un acto con trabajadores de la Administración regional con motivo de su jubilación.

Auto emitido por la jueza

La jueza explica en su auto conocido este miércoles las conclusiones a las que está llegando y los motivos en los que basa su negativa al archivo. Así, por ejemplo, afirma: «Los indicios de criminalidad existentes se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas. Las motivaciones expresadas en la memoria de la propuesta de creación del puesto de coordinador han sido negados por lo directores de los conservatorios».

«Por otro lado», añade la jueza, «tampoco se justifica la necesidad de que el puesto lo fuera de Personal de Alta Dirección, cuando según la doctrina y jurisprudencia su uso debe ser restrictivo y debe motivarse siempre; y la petición de cobertura del puesto se realizó en el momento en que David Sánchez estaba buscando trabajo, encontrándose igualmente irregularidades en el proceso de selección de los candidatos, por lo que todo parece indicar que el Puesto se creó para ser asignado al Sr. Sánchez, haciéndose patente la innecesaridad de sus funciones muy pronto, pues no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad, y su actividad se centró en el Proyecto Ópera Joven desde incluso antes de octubre de 2021».