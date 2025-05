Gallardo defiende su inocencia tras el auto emitido por Biedma sobre el puesto de David Sánchez

El presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha defendido este jueves su inocencia tras el auto emitido ... este miércoles por el que la jueza del caso Azagra, Beatriz Biedma, expresa que «todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez.

«Yo no tengo que demostrar mi inocencia. Quienes consideren que soy culpable tendrán que poderlo demostrar y ya le anticipo que no lo van a poder demostrar. Soy absolutamente inocente», ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press, convencido de que «al final todo se quedará en nada«.

También ha comentado que la justicia «siempre se basa en ese principio» de que aquel que te denuncia o que quiere demostrar que eres culpable lo pueda hacer, «no que yo me tenga que defender permanentemente porque es el mundo al revés, yo no me voy a defender».

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado que este mandato confirma que Gallardo «ha creado un chiringuito en la Diputación de Badajoz y que si la justicia va a seguir investigando será porque algo hay».

El popular se ha acordado de unas declaraciones, a su juicio «bochornosas», donde el hermano de Pedro Sánchez explicaba «no saber dónde tenía que ir a trabajar, dónde estaba la Oficina de Artes Escénicas e incluso para qué servía». Asimismo, ha reprendido a Gallardo por sus declaraciones donde aseguraba no saber que el presidente del Gobierno tenía un hermano y, además, ha criticado que el PSOE «no quiere dar ni una sola explicación de lo que está sucediendo».

Ampliar El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá. PP

«Esas explicaciones que el PSOE no quiere dar las está dando la justicia. Y nos preguntamos si nadie en el partido socialista va a dar la cara para decirle a todos los extremeños qué está pasando y contar la verdad de porqué con el dinero de todos los pacenses se le ha creado un puesto de trabajo al hermano de Pedro Sánchez», ha sentenciado Juliá.

«La confianza en la justicia es intacta» Miguel Ángel Gallardo Presidente de la Diputación de Badajoz

Gallardo ha mantenido su tranquilidad y confianza en la justicia, aunque ha lamentado los «juicios paralelos» que se generan con este proceso y la situación de «cierta indefensión» en la que se encuentra por ello.

El presidente del órgano provincial reflexiona que para los medios de comunicación, tiene «un interés»., pero que para él, su «interés máximo es que se pueda cerrar este procedimiento y que las diferentes instancias judiciales puedan decidir. Pero en cualquier caso estoy convencido de que al final todo se quedará en nada», ha dicho.

Acto seguido, ha reconocido que, en este sentido, siente «cierto dolor» por los funcionarios de la institución provincial y, «sobre todo» el «prestigio» que tiene la casa, que cada día realiza actos como la entrega de los galardones de los I Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista, «para una sociedad mejor y fundamentalmente que la gente sea un poquito más feliz».

Auto emitido por la jueza

La jueza explica en su auto conocido este miércoles las conclusiones a las que está llegando y los motivos en los que basa su negativa al archivo. Así, por ejemplo, afirma: «Los indicios de criminalidad existentes se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas. Las motivaciones expresadas en la memoria de la propuesta de creación del puesto de coordinador han sido negados por lo directores de los conservatorios».

«Por otro lado», añade la jueza, «tampoco se justifica la necesidad de que el puesto lo fuera de Personal de Alta Dirección, cuando según la doctrina y jurisprudencia su uso debe ser restrictivo y debe motivarse siempre; y la petición de cobertura del puesto se realizó en el momento en que David Sánchez estaba buscando trabajo, encontrándose igualmente irregularidades en el proceso de selección de los candidatos, por lo que todo parece indicar que el Puesto se creó para ser asignado al Sr. Sánchez, haciéndose patente la innecesaridad de sus funciones muy pronto, pues no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad, y su actividad se centró en el Proyecto Ópera Joven desde incluso antes de octubre de 2021».