Bomberos alemanes desplazados a Extremadura trabajaban ayer en labores de control en el flanco de Plasencia del incendio de Jarilla. EUROPA PRESS

La estrategia para combatir el fuego funciona en la zona de Hervás y el frente de Jerte ralentiza su avance

El viento hizo que la madrugada del miércoles las llamas saltaran las líneas de defensa y se complicara de nuevo la situación de Hervás

J.L.G. / P.C.

BADAJOZ.

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:21

Llegan noticias esperanzadoras desde el norte de Extremadura. Según los datos que han trascendido tras la última reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) ... de este miércoles, la estrategia que se está siguiendo para combatir el fuego con respecto a la zona de Hervás está funcionando y empieza a dar resultado. Durante la noche se han valorado positivamente los progresos realizados. «Estamos satisfechos con el trabajo realizado. Hay que seguir así», han comentado tras el encuentro.

