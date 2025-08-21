La estrategia para combatir el fuego funciona en la zona de Hervás y el frente de Jerte ralentiza su avance

Llegan noticias esperanzadoras desde el norte de Extremadura. Según los datos que han trascendido tras la última reunión del CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrado) ... de este miércoles, la estrategia que se está siguiendo para combatir el fuego con respecto a la zona de Hervás está funcionando y empieza a dar resultado. Durante la noche se han valorado positivamente los progresos realizados. «Estamos satisfechos con el trabajo realizado. Hay que seguir así», han comentado tras el encuentro.

Con respecto al frente del Jerte, se ha ralentizado el avance del incendio en esta línea con el trabajo a pie.

Durante la mañana de este jueves, el empresario forestal Paco Castañares reseña que había una «mejoría considerable del incendio forestal de Jarilla, que también se da en los demás incendios del noroeste peninsular».

Castañares también apunta que aunque «al mediodía volverán a empeorar, durante la última hora de la tarde y la noche próxima la ventana de oportunidad para la extinción estará abierta de par en par», detalla.

«Es la hora de estabilizar, perimetrar y cerrar», finaliza.

Reactivación de focos el miércoles

Se esperaba que la extinción del incendio de Jarilla, el peor que ha sufrido Extremadura y que sigue vivo, fuera ya una cuesta abajo desde que el lunes concluyó la ola de calor. Pero los efectivos del Infoex que tratan de apagarlo lo pasaron mal la madrugada del miércoles por culpa del viento, que hizo que las llamas superasen las líneas de defensa y se reactivaran focos que se creían controlados, principalmente en la zona de Hervás. El otro frente donde se han concentrado los esfuerzos es la parte alta del Valle del Jerte, con el fuego que pasó por arriba de la Garganta de Papúos y Becedas. «Hay que se realistas. Y el viento nos lleva a no poder hablar de tanto optimismo. Sí de confianza en el trabajo de los efectivos», resumía ayer el consejero de Presidencia, Abel Baustista.

Ayer se preavisó a La Garganta para su evacuación, pero anoche todavía no se había llevado a cabo

Aunque ya no hay localidades enteras evacuadas ni confinadas, lo que da idea de la mejora en la lucha contra este megaincendio que ha superado las 16.000 hectáreas quemadas, sí se mantienen desalojadas casas aisladas de varios municipios del Jerte (Navaconcejo, Tornavacas, Cabezuela del Valle y el propio pueblo de Jerte), así como la zona periurbana de Hervás, sobre la que ayer volvió la humareda y se planteó un segundo confinamiento. Los mandos del Infoex también estuvieron a punto de acordar la evacuación del municipio de La Garganta (400 habitantes, la localidad de mayor altitud del Valle del Ambroz), pero finalmente quedó en preaviso a la población, con el dispositivo preparado por si era necesario trasladarlos hasta Plasencia, lugar habitual de acogida.

Más de 470 efectivos

El fuego de Jarilla estaba avanzando de 500 en 500 hectáreas en los últimos días, pero ayer el consejero era más optimista de cara a rebajar ese ritmo de progresión. En cualquier caso, sigue imperando la prudencia incluso con el balance de las zonas que parecen controladas, como el flanco sur, el más cercano a Plasencia, el que se le ha asignado a los 65 bomberos llegados desde Alemania. «Su tarea es importantísima para permitir que los medios del Infoex luchen contra las llamas en otros puntos», indicó Bautista.

En la jornada de ayer intervinieron más de 470 efectivos, 25 medios aéreos, 7 máquinas pesadas y 24 unidades de bomberos forestales (de varias comunidades autónomas, el Estado y Alemania y Eslovaquia) para intentar acabar con las llamas que comenzaron hace nueve días como consecuencia de un rayo en el término municipal de Jarilla y que desde entonces ha afectado a las comarcas de Trasierra, Ambroz y Jerte, además de penetrar en Castilla y León.

No hay que lamentar de momento daños personales en residentes o profesionales contra el fuego, y los materiales se encuentran a falta de una evaluación de inmuebles y cultivos.