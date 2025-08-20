Restricciones en el embalse de Gabriel y Galán por las labores de extinción del incendio de Jarilla

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha informado este miércoles de que la navegación en el embalse cacereño de Gabriel y Galán podría sufrir posibles restricciones con motivo de las labores de extinción que están llevando a cabo los medios aéreos desplazados a la zona y que luchan contra el incendio de Jarilla.

Aviones anfibios, que cargan agua el embalses y balsas, están tomando agua de las presas de El Jerte y de Gabriel y Galán, ambas gestionadas por la CHT. Estos trabajos se enmarcar en las labores de extinción que están llevado a cabo en el norte de Extremadura para sofocar el incendio de Jarilla, que ha quemado ya 16.000 hectáreas hasta el momento.

Cabe recordar que estos no son los únicos puntos donde los aviones y helicópteros que participan en el dispositivo especial que combate este fuego cargan agua. Los medios aéreos también acuden a otras zonas como en la presa de Baños de Montemayor.

Desde la Confederación destacan a los vecinos y visitantes desplazados a estas zonas que presten atención a las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad desplegados en la zona.

500 efectivos

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura ha actualizado este miércoles los medios que trabajan desde primera hora de la jornada en el perímetro del fuego que afecta a la zona del Valle de Ambroz y del Valle del Jerte, donde se ha unido un medio aéreo más que el día anterior y ya son 26.

En total están desplegados en la zona hasta 500 efectivos: 24 unidades de bomberos forestales, siete equipos de maquinaria pesada, seis agentes del medio natural, seis técnicos, bomberos de la Diputación de Cáceres, militares de la UME, Brigadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Guardia Civil, Cruz Roja y voluntarios del 112 Protección Civil, procedentes de seis comunidades autónomas, y de los países de Eslovaquia y Alemania.

El día está siendo complicado, ya que el fuego ha cogido fuerza por el viento en la zona de la Garganta de los Papúos en el Valle del Jerte y en las inmediaciones del pico Pinajarro en Hervás.

Este incendio, que se inició en Jarilla hace ya ocho días por culpa de los rayos de una tormenta eléctrica, abarca un perímetro de 160 kilómetros.

En el CECOPI de esta mañana se ha acordado mantener evacuadas las zonas periurbanas de Hervás en el Valle del Ambroz, así como las casas aisladas de Tornavacas, Jerte, Navaconcejo y Cabezuela del valle en el Valle del Jerte.

La novedad, aún por confirmar, sería el desalojo de la población de La Garganta (412 habitantes), la de mayor altitud del valle del Ambroz y hacia donde el viento podría dirigir el humo y las llamas y donde ya están preavisados. «Le hemos dicho que estén con las maletas preparadas», ha declarado esta mañana el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que tampoco ha descartado que Hervás vuelva a ser confinado.