Las enmiendas contra los Presupuestos de 2026 acercan el adelanto electoral Guardiola insiste en dar voz a los extremeños si no se aprueban las cuentas y Gallardo le insta a que cumpla su palabra y convoque elecciones «cuanto antes, sin jugar»

Juan Soriano Jueves, 23 de octubre 2025, 17:49 Comenta Compartir

Las tres enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026 acercan las elecciones anticipadas en la región. PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han registrado sendas iniciativas en las que piden la devolución de las cuentas al Gobierno regional, que por su parte insiste en que en caso de bloqueo dará la palabra a los extremeños.

La jornada en la Asamblea de Extremadura ha sido especialmente frenética con declaraciones cruzadas, votaciones cruciales y disparidad de interpretaciones sobre la situación política regional. Y con una idea que crece fuerza: habrá elecciones anticipadas, como afirmó la propia presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en caso de rechazo a las cuentas de 2026. Este jueves, día en el que terminaba el plazo para registrar enmiendas de totalidad, ha vuelto a aludir al adelanto electoral debido a las dificultades para llegar a un acuerdo con PSOE o Vox para aprobar los Presupuestos del próximo año.

En el turno de preguntas a Guardiola, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que estaría dispuesto a apoyar las cuentas si el PP planteara «una política fiscal justa», ya que considera que los Presupuestos de 2026 benefician «a los de siempre, los ricos y los privilegiados», con una bajada de impuestos a las eléctricas a partir de 2027 para tratar de evitar el cierre de Almaraz. Además, destaca que la región sigue siendo la única comunidad que no cobra el impuesto de patrimonio. Ese es el principal motivo que ha llevado al PSOE a presentar una enmienda de totalidad.

La presidenta extremeña ha respondido que no da por terminada la legislatura, sino que ha elaborado «un presupuesto ambicioso» para el que espera recibir apoyos, ya que el PP no tiene mayoría suficiente en el Parlamento regional. En cuanto al adelanto electoral, ha indicado que «la legislatura se acaba si la oposición se comporta como un piquete institucional», y ha insistido en que «si hay bloqueo y freno, los extremeños tendrán que decidir cuál es el futuro que quieren para su región». A su juicio, si el PSOE realmente tuviera intención de aprobar los Presupuestos no habría presentado propuestas «inaceptables» que suponen un retroceso y una vuelta «al infierno fiscal».

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, Óscar Fernández, ha afirmado que no tiene sentido que la presidenta extremeña negocie «con los que han dejado Extremadura a la cola de España», en referencia a los socialistas, y un partido que el PP ha llegado a calificar de «mafia». También ha indicado que la presidenta extremeña ha incumplido en estos dos años de legislatura con el objetivo de cambiar las políticas de la Junta, por lo que considera que ha mentido a los extremeños.

Para Guardiola, Vox se muestra cada día más como «un partido antisistema» que quiere «regresar al pasado», con medidas como la derogación de la ley LGTBI, la eliminación de las políticas de igualdad y la supresión de las plazas para menores no acompañados. Asimismo, cree que «plantean la bancarrota en la Junta» con la desaparición de figuras tributarias como el impuesto de transmisiones patrimoniales.

Tras este nuevo desencuentro en la Asamblea, Vox ha registrado su propia enmienda de totalidad, con lo que se suma a las anunciadas por Unidas por Extremadura y PSOE. Toda la oposición en pleno rechaza el proyecto de cuentas del Gobierno regional del PP, que llega a 8.657 millones de euros, 559 millones más que las de este año (condicionadas por la prórroga de 2024).

Estas iniciativas se votarán el próximo martes, que ahora se convierte en una jornada clave para la legislatura. Pero a pesar del acuerdo de la oposición nada garantiza que las cuentas se vayan a devolver al Gobierno extremeño ese día. Para ello, ante un esperado voto en contra del PP a las enmiendas, el PSOE debería mostrarse a favor de la de Vox o viceversa (aunque también bastaría con la abstención de los de Abascal si Unidas por Extremadura apoya a los socialistas). Ni Vox ni el PSOE han desvelado cuál será su voto y por tanto no se sabe aún si Extremadura se queda sin cuentas, es decir, si se cumple la premisa para el adelanto electoral.

Todo ello en un día en el que además se ha rechazado la propuesta del PP para reformar el Reglamento de la Asamblea. Esa norma señala que, en caso de elecciones anticipadas, la nueva legislatura durará lo que queda de la originaria. De esa forma, si finalmente hay elecciones, habría que votar de nuevo en 2027. Los populares pedían en su lugar que, en caso de adelanto, la legislatura pueda durar cuatro años, tal como se permitió con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2011.

Convocatoria más cercana

El rechazo de la oposición a esta modificación no ha despejado el fantasma de un posible adelanto electoral, sino al contrario. Gallardo ha vuelto a intervenir para explicar la enmienda de totalidad del PSOE y ha pedido a la presidenta de la Junta que «si tiene palabra, debe convocar elecciones, y debe hacerlo cuanto antes, sin jugar». Tras el rechazo unánime de la oposición a su proyecto de Presupuestos, considera que Guardiola ha fracasado y que «no tiene ambición política ni proyecto político para esta región», mientras que «le sobra soberbia e incapacidad para llegar a acuerdos».

Por parte del Gobierno regional, la portavoz y consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha incidido en que la prioridad sigue siendo la aprobación de las cuentas del próximo año, que crecen de forma destacada en el gasto en sanidad, pero que si la oposición mantiene el bloqueo se mantiene la idea de «escuchar a los extremeños, y que sean los extremeños los que decidan el futuro de su región».

Manzano ha afirmado que el PSOE ha rechazado su oferta de modificar la tarifa autonómica del IRPF, ya que reclama una política fiscal distinta; mientras que Vox plantea medidas irrealizables y genéricas, por lo que pide que presente propuestas más concretas.