El Gobierno regional del PP propone al PSOE rebajar el IRPF a los tramos medios de renta

El Gobierno regional del PP propone rebajar el tipo impositivo del IRPF a los tramos medios de renta para tratar de llegar a un acuerdo ... con el PSOE para la aprobación de los Presupuestos autonómicos del próximo año. La consejera de Hacienda y portavoz autonómica, Elena Manzano, estima que la medida tendría un impacto de 8 millones de euros para los contribuyentes.

El Ejecutivo autonómico presentó la pasada semana en la Asamblea de Extremadura el proyecto de Presupuestos de la Junta para el próximo año, que ascienden a 8.657 millones de euros, 559 más que las cuentas prorrogadas de este ejercicio. Es la cifra más alta de la historia de la región.

Pero el Gobierno regional del PP no tiene mayoría en el Parlamento regional y necesita el apoyo o la abstención del PSOE, o bien el voto favorable de Vox. Por ese motivo, tanto antes como después de la presentación de las cuentas se está llevando a cabo una negociación con esos grupos de la oposición.

En el caso de los socialistas, han planteado una serie de medidas en materia fiscal que el Ejecutivo autonómico no va a aceptar, como la recuperación del impuesto de patrimonio. Sin embargo, hay otra propuesta en la que el PP tratará de llegar a un acuerdo.

Se trata de la rebaja del tramo autonómico del IRPF, sobre la que ambos partidos incluso llegaron a un acuerdo cuando pactaron las cuentas de este año, pero finalmente fueron retiradas por el Gobierno regional después de que el PSOE rechazara retirar sus enmiendas parciales.

Los socialistas proponen reducir el tipo impositivo para las bases liquidables hasta 24.200, 35.200 y 60.000 euros (tramos tres, cuatro y cinco de renta) y subir hasta un punto a partir de 60.000, 80.200, 99.200 y 120.200 euros. Como este gravamen se paga por tramos, la rebaja en los grupos medios no se vería compensada por la subida a los altos hasta rentas a partir de cerca de 90.000 euros.

Elena Manzano ha anunciado que el Gobierno regional ya ha respondido a esa propuesta. En primer lugar, ha señalado que la tarifa del PSOE contiene errores, ya que había unos fallos de cálculo en los tramos más altos. Asimismo, se ha hecho un estudio del impacto que tendría para los contribuyentes (y por tanto la merma para las arcas autonómicas) y se ha estimado que llegaría a 14 millones de euros.

Junto a esto, el PP ha hecho una contraoferta con una tarifa alternativa. Según ha explicado Manzano, la propuesta consiste en rebajar medio punto los tramos tres y cuatro (de 20.200 a 24.200 euros de base imponible y de 24.200 a 35.200 euros, respectivamente). Y no se tocaría el resto, con lo que la bajada beneficiaría también a todos los que paguen por rentas por encima de esa cifra.

Esta bajada va en la línea de la acordada por el Gobierno regional en 2023. Entonces se rebajaron de forma muy notable los dos primeros tramos de rendimiento, hasta 12.450 euros y de 12.450 a 20.200 euros. Pero para compensar esa bajada a rentas medias y bajas, se subió el tipo en los tramos siguientes para que la rebaja no afectara de la misma forma a los más ricos. Ahora sin embargo no se plantea una medida similar.

Manzano ha indicado que, según el estudio realizado por Hacienda, esta nueva tarifa supondría un ahorro de 8 millones para los contribuyentes extremeños y sin necesidad de subir el impuesto a ningún colectivo.

Petición a Vox

Además de responder a la propuesta del PSOE, la consejera de Hacienda también se ha referido a las negociaciones con Vox. Este partido presentó un programa alternativo de gobierno, con 200 medidas, como condición para apoyar las cuentas del próximo año. Pero el Ejecutivo autonómico considera que muchas de ellas son irrealizables, demasiado genéricas o con gran impacto en la gestión diaria (como la supresión de impuestos).

Por ese motivo, Manzano ha vuelto a reclamar a Vox que realice propuestas concretas, tanto en materia de fiscalidad como en las partidas de gasto.