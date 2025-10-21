HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
La consejera de Hacienda, Elena Manzano, en el registro de los Presupuestos de 2026 en la Asamblea de Extremadura. J. M. ROMERO

El Gobierno regional del PP propone al PSOE rebajar el IRPF a los tramos medios de renta

La consejera de Hacienda estima que la medida tendría un impacto de 8 millones de euros

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 21 de octubre 2025, 13:41

Comenta

El Gobierno regional del PP propone rebajar el tipo impositivo del IRPF a los tramos medios de renta para tratar de llegar a un acuerdo ... con el PSOE para la aprobación de los Presupuestos autonómicos del próximo año. La consejera de Hacienda y portavoz autonómica, Elena Manzano, estima que la medida tendría un impacto de 8 millones de euros para los contribuyentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  2. 2

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  3. 3

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  4. 4

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  5. 5 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  6. 6 Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto
  7. 7 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  10. 10

    Piden 10 años de cárcel para los cinco miembros de un grupo que traficaba con drogas en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Gobierno regional del PP propone al PSOE rebajar el IRPF a los tramos medios de renta

El Gobierno regional del PP propone al PSOE rebajar el IRPF a los tramos medios de renta