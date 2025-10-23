La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP que adelantaría las elecciones PSOE, Vox y Unidas por Extremadura se oponen a cambiar el Reglamento de la Asamblea de Extremadura para que las legislaturas puedan durar cuatro años después de un adelanto electoral

PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han votado en contra de la reforma del Reglamento de la Asamblea que pedía el Grupo Popular con el objetivo de que las legislaturas que se inician tras un adelanto electoral puedan durar cuatro años y no sólo el tiempo que queda de la anterior.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció a finales de septiembre a los grupos de la oposición su intención de convocar elecciones anticipadas en caso de que no se llegue a un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2026.

Pero también adelantó que el PP pediría la reforma del Reglamento de la Asamblea, que actualmente establece que, en caso de adelanto electoral, la legislatura duraría lo que queda de la originaria. De esa forma, si se llama a votar en 2026 habría nueva convocatoria en 2027, cuando se cumplirán cuatro años desde los anteriores comicios, los de 2023.

El Grupo Popular presentó un día después su propuesta de reforma y además solicitó que se tramite por el procedimiento de lectura única, en un solo trámite y sin posibilidad de introducir enmiendas.

El Parlamento regional ha tratado esta propuesta en la sesión de este jueves. En primer lugar se ha votado la petición del PP de tramitar la reforma del Reglamento por el procedimiento de lectura única, lo que ha sido aceptado. Además de los 28 diputados del Grupo Popular, los cinco de Vox se han mostrado a favor, con lo que la propuesta ha contado con los 33 escaños que marcan la mayoría absoluta.

Tras esto, se ha debatido el contenido de la modificación, que en ese caso ha sido rechazada con los votos de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Sólo el PP está a favor.

La portavoz socialista, Piedad Álvarez (quien posteriormente se ha equivocado en la votación, aunque no ha afectado al resultado final), ha incidido en que fue el PP en 2015 el que decidió en otra reforma del Reglamento de la Asamblea que, en caso de elecciones anticipadas, el mandato duraría lo que quedaba de la legislatura originaria. A su juicio, la presidenta extremeña amenaza con presupuestos o elecciones, con lo que enturbia el debate parlamentario. «Si quiere convocar elecciones, que las convoque», ha apuntado.

El portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle, considera que la reforma del Reglamento de la Asamblea pretende «cambiar las reglas del juego en mitad del partido porque a ellos (en referencia al PP) el partido les va mal». Por ese motivo, su partido no se va a plegar a los intereses del PP.

José Antonio González, de Unidas por Extremadura, estima que Guardiola cumple órdenes de la dirección nacional del PP, y aunque reconoce que el Estatuto de Autonomía permitiría legislaturas de cuatro años tras unas elecciones anticipadas, cree que hay cuestiones más urgentes por resolver.

Armonizar con el Estatuto

El portavoz del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que la propuesta persigue adecuar el Reglamento de la Asamblea a lo que dice el Estatuto de Autonomía, que tras la reforma de 2011 suprimió la referencia a que las legislaturas tras unas elecciones anticipadas deben durar lo que queda de la originaria. Por esa razón, esperaba el apoyo de todos los grupos.

A su juicio, la oposición entró «en pánico» cuando la presidenta de la Junta alertó sobre la posibilidad de convocar elecciones en caso de que no haya acuerdo para los presupuestos.