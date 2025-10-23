Gallardo reta a Guardiola a convocar elecciones cuanto antes Subraya que las enmiendas a la totalidad de toda la oposición suponen una «moción de censura» al Ejecutivo autonómico

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) «nace muerto» tras la presentación de tres enmiendas a la totalidad y ha retado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a convocar elecciones «cuanto antes y sin jugar».

Tras conocerse este jueves que todos los grupos de la oposición han registrado una enmienda a la totalidad del proyecto de cuentas para 2026, Gallardo ha señalado que Guardiola ha logrado «lo impensable: poner a toda la oposición de acuerdo».

«La Ley de Presupuestos es la más importante del año y de nuevo, Guardiola vuelve a fracasar como ya lo hizo el año pasado. Estas tres enmiendas a la totalidad suponen claramente una moción de censura en toda regla contra la señora Guardiola», ha defendido.

Además, en rueda de prensa, Gallardo ha considerado que la legislatura de Guardiola «ha sido un fracaso, como lo han sido sus presupuestos», y ha recordado que Génova este pasado miércoles le «dio la autorización» para poder proceder a un adelanto electoral.

«El PSOE estaba preparado para negociar unos presupuestos, estaba preparado para acordar, estaba preparado para exigir y también para renunciar, pero ha sido imposible por la incapacidad de Guardiola para el diálogo. La soberbia le juega muy mala pasada, por lo tanto, ahora toca plantar cara a la falta de talante para gobernar esta tierra», ha asegurado, además de indicar que su partido está «preparado para competir» y para gobernar sí los extremeños les «vuelven a dar su confianza», según recoge Europa Press .

Gallardo ha explicado que la enmienda a totalidad de las cuentas para 2026 presentada por los socialistas va a en contra del «privilegio que el presupuesto concede a los más ricos», además de criticar que los PGEx «frenan el gasto social», algo que se nota, ha dicho, en la educación, en la sanidad y en la dependencia.

Además, ha apuntado que no deben equivocar al ciudadano con cifras porcentuales, ya que, «si un presupuesto crece, puede también subir la cantidad global, pero la realidad es que bajan con respecto a otros presupuestos».

También ha asegurado que los presupuestos que ha presentado Guardiola aplican «claros recortes» en materia de vivienda, en gestión forestal o en agricultura. «Con estos presupuestos hay algo que se demuestra y es que Guardiola no tiene ambición política, no tiene proyecto político para esta región y lo que es peor de todo, sin proyecto y sin ambición le sobra soberbia e incapacidad para llegar a acuerdos», ha recalcado.

Según su opinión, Extremadura debería estar liderando el crecimiento económico en España y no solamente no lo hace sino que va «a retranca». «Si crecemos, es consecuencia del dinamismo de la economía española», ha dicho. El presidente regional socialista también ha señalado que Extremadura sufre «dos años de retraso y de inestabilidad», una consecuencia de que la presidenta regional decidió gobernar «con los ultras», en referencia a Vox.

Así, y sobre las razones por las que entiende el PSOE que se deben devolver las cuentas, Gallardo ha indicado que su partido «no va a permitir nunca que Guardiola arrodille a los extremeños ante las eléctricas».

«El PSOE garantiza con la devolución de estas cuentas la dignidad de los extremeños frente a los privilegiados, que defiende siempre Guardiola, y devolviendo estas cuentas, también estamos defendiendo a los extremeños frente a Guardiola, que se ha convertido en la mayor lobista de Iberdrola y de Endesa», ha apuntado.

Modelo alternativo

El líder de los socialistas extremeños también ha señalado que se deben devolver los presupuestos para 2026 debido a que el PSOE tiene un «modelo alternativo» que pasa por un modelo fiscal «más justo, algo que se ha perdido en Extremadura con los gobiernos de Guardiola».

«Debemos, además, recuperar las políticas sociales. Es esencial volver a recuperar las políticas sociales. En los gobiernos del PSOE siete de cada diez euros iban destinados a políticas sociales y eso también se ha perdido», ha apuntado.

También ha considerado Gallardo que en Extremadura urgen planes específicos para los jóvenes y faltan planes específicos «valientes y ambiciosos» en materia de infraestructuras, vivienda, empleo, cooperación o en materia de emergencia climática.

«Hoy se ha constatado el mayor fracaso para un gobierno. Hoy la señora Guardiola se ha hecho a sí misma una moción de censura», ha asegurado.

Preguntado por los medios por si estaría dispuesto el PSOE a apoyar la enmienda a la totalidad de Vox, Gallardo ha recalcado que su partido «tiene seguro» que va a apoyar la suya y ha dicho que no puede avanzar el sentido del voto hacia el resto porque aún no las han visto.

«Nosotros somos un partido serio. Nosotros no somos un partido que trabaje por impulso, como hemos visto a Guardiola cuando decía presupuestos o elecciones. Y hemos visto, además, cómo en ocasiones ha dado marcha atrás ante cuestiones que parecían decisiones, posteriormente reculando», ha concluido.

