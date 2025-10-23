La Junta todavía no da por «muertas» las cuentas de 2026 «Nosotros las presentamos y nosotros las vamos a defender y vamos a continuar», ha señalado la concejala de Hacienda

La Junta mantiene su idea de convocar elecciones anticipadas si la oposición mantiene su «bloqueo» a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 y ha calificado de «irresponsabilidad» que PSOE, Vox y Unidas por Extremadura formulen tres enmiendas a la totalidad a las cuentas, que serán debatidas el próximo martes, 28 de octubre, en la Asamblea de Extremadura.

«Nosotros las presentamos (las cuentas para 2026) y nosotros las vamos a defender y vamos a continuar. Dadas por muertas, ¿en qué sentido? Para nada», ha espetado la consejera de Hacienda, Elena Manzano, que ha señalado que los Presupuestos continúan su trámite parlamentario en la Asamblea.

«No vamos a admitir un bloqueo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Escuchar al pueblo extremeño, que son los que nos han traído aquí. Y nosotros no tenemos ningún miedo a escucharlo, ya lo hicimos y ganamos las elecciones, ahora volvemos a hacerlo», ha sentenciado Manzano, en declaraciones que recoge Europa Press.

La consejera ha reprochado a PSOE, Vox y Unidas que con sus respectivas enmiendas de totalidad «dicen no a los mejores» presupuestos para Extremadura, dotados con más de 8.600 millones de euros destinados a lo importante para los ciudadanos en materias como Sanidad o Educación«.

«Les pedimos responsabilidad (a los grupos políticos), y hoy acaban de demostrar que no tienen responsabilidad ni sentido de región, que realmente no quieren avanzar en el progreso económico de Extremadura, en la justicia y en los principios fundamentales de igualdad», ha espetado Manzano, quien ha subrayado que la Junta no ha parado de «hablar» con los grupos ni de tratar de «recabar sus propuestas de manera reiterada para que se aprueben los presupuestos» como «objetivo prioritario».

«Nuestro gobierno cumple, es responsable y respeta a los extremeños, ojalá los grupos parlamentarios estuvieran a la misma altura de esos extremeños, que pueden tener la tranquilidad de que este gobierno trabaja cada día por defender sus intereses», ha añadido.

Al respecto, Elena Manzano ha recordado que Guardiola ha dicho desde un primer momento que va «luchar y a trabajar» para que se aprueben los presupuestos que «sigan promoviendo el crecimiento en la región, pero sin aceptar bloqueos, parones en Extremadura».

Manzano cree que los extremeños no quieren un bloqueo de las cuentas, por lo que si los grupos no apoyan los Presupuestos, «lo que queremos, acto seguido, es escuchar a los extremeños, y que sean los extremeños los que decidan el futuro de su región», ha indicado en alusión a un adelanto electoral.

En esta línea, ha lamentado que la respuesta que recibe el Gobierno de Guardiola a su intento de negociación de las cuentas sea tres enmiendas a la totalidad con la que desde la oposición «abiertamente dicen que no a todo y se oponen a todo».

«Nosotros sí que lo tenemos muy claro y, por supuesto, ejercemos con libertad esa responsabilidad. Me temo que otros grupos no lo son, que no lo tienen claro, que tienen a un líder soberbio que quiere ejercer ese poder o que vienen dirigidos desde Madrid para tener que interponer esta enmienda a la totalidad», ha reprendido en alusión al PSOE y a Vox.

