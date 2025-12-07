HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
La denuncia por ciberestafa se puso ante la Policía Nacional. HOY

Condenan a un banco a devolver 15.000 euros a un cliente de Badajoz que sufrió una ciberestafa

Los estafadores usaron la banca digital para hacer una transferencia y el juzgado pacense considera que es un fallo de la entidad financiera

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:50

Comenta

Un empresario de Badajoz recuperará los 15.000 euros que le quitaron tras sufrir una ciberestafa. Su banco tendrá que devolvérselos porque el juzgado ... considera que es responsable.

