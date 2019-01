Doñana: «Es mucho más dañino mantener Isla Valdecañas que demolerla» Acceso al complejo de Valdecañas. «Los impactos ambientales del uso del complejo son diez veces mayores que los del derribo», afirma el CSIC, que sin embargo, desaconseja devolver el lugar a su estado originario ANTONIO J. ARMERO Cáceres Jueves, 10 enero 2019, 14:01

«Desde un punto de vista global, la huellla ecológica (el impacto de la actividad humana sobre la naturaleza) de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del complejo». Con esta frase, entre otras, responde la Estación Biológica de Doñana a la pregunta de qué es mejor, desde el punto de visto medioambiental, para la zona en la que está el lujoso complejo residencial y de ocio Marina Isla Valdecañas, en los términos muncipales de El Gordo y Berrocalejo, cerca de Navalmoral de la Mata. Una sentencia del Tribunal Supremo -y antes una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)- ordena la restitución de esos terrenos a su estado originario, algo que aún no se ha hecho. Que las máquinas echen o no abajo el resort lo ha de determinar el TSJEx, que hace casi dos años le preguntó a la Estación Biológica de Doñana qué es mejor para el hábitat de la zona, si mantener el complejo en pie o echarlo abajo. En un informe pericial de 1.118 páginas, el organismo adscrito al CSIC responde a 14 cuestiones concretas que le plantea la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Pero no lo hace de forma taxativa, de modo que algunas de sus contestaciones pueden dar lugar a interpretaciones opuestas.

Lo que deja claro el informe pericial es que la peor opción desde el punto de vista medioambiental -y el TSJEx ya anticipó en su día que su decisión final solo tendría en cuenta esto, y no los argumentos económicos- es conservar el 'status quo' actual. «Mantener el complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el PIR (Proyecto de Interés Regional)». Hay que recordar que la causa judicial dejó el PIR a medio ejecutar, y seguir haciéndolo implicaría construir otro hotel además del que ya existe, entre otras infraestructuras nuevas. «Nuestra recomendación es el que el uso actual no debe mantenerse», ratifican los autores del documento judicial. «Los impactos ambientales del uso del complejo son diez veces mayores que los de la demolición», añaden a renglón seguido, justo antes de dejar claro que «el abandono de las infraestructuras sin su demolición y retirada de los escombros es una mala solución, ya que no garantizaría la eliminación total del uso humano de las infraestructuras a medio plazo».

Según los especialistas de la Estación Biológica de Doñana, la demolición «causaría un impacto ambiental notable». Pero en el siguiente párrafo se afirma que «mantener el complejo causa un impacto mucho mayor que demolerlo y permitir la regeneración natural de la cubierta vegetal». Según sus cálculos, la huella de carbono (es una de las formas de medir el impacto de la actividad humana sobre el planeta y se basa en la emisión de gases de efecto invernadero) que generaría el complejo durante los próximos cincuenta años sería 29 veces mayor a la que se registraría el el resort se derribara.

Vista aérea de la península en el embalse de Valdecañas:: / Google

«La opción más beneficiosa -dicen los expertos del CSIC- es la restauración ambiental de la isla». «Cesaría la actividad humana y por tanto, sus múltiples efectos adversos sobre los ecosistemas». De hecho, el documento menciona varias veces la importancia de acabar con la actividad de las personas, como requisito necesario para mejorar el hábitat de la zona.

¿Y cómo hacer esa restauración ambiental propuesta? Según los especialistas de Doñana, «el abandono de la isla sin demolición obstaculizaría la restauración ambiental porque con el tiempo, los residuos de las ruinas acabarían en el suelo o en el agua, no se recuperaría todo el espacio transformado por la urbanización y no se eliminaría el riesgo de reocupación o generación de nuevos focos de actividad humana». Es decir, cita varios argumentos favorables a echar abajo el complejo, en el que tienen chalés algunas de las mayores fortunas de España.

Sin embargo, el documento que ahora debe analizar al detalle el TSJEx también advierte que «el restablecimiento de la isla a su estado originario, entendido como la recreación exacta de las condiciones físicas y biológicas que tenía en el año 2006 -es decir, cuando aún no había empezado a levantarse el complejo- produciría un perjuicio ambiental mayor que un proyecto de restauración ecológica que partiese de la situación actual». Por este motivo, apuesta por «una restauración pasiva, que tendría un efecto positivo sobre indicadores de biodiversidad en la isla». «La recuperación de las comunidades ecológicas mediante restauración pasiva es lenta y puede durar varias décadas, pero este ritmo podría incrementarse aplicando técnicas de restauración activa». «La demolición seguida de una restauración ecológica -concluyen- tendría un impacto ambiental positivo sobre la Zepa a largo plazo».

En otro punto, los expertos de la Estación Biológica de Doñana aseguran que «antes de las obras, la isla no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros hábitats terrestres abundantes en el entorno de la Zepa». Lo cual, añaden, no quiere decir que estuviera justificado excluirlo de ella como se hizo para hacer posible levantar allí una urbanización. Al contrario, pese a ser un espacio de menor valor que los que le rodean, sí presentaba algunas características que aconsejaban que siguiera estando protegido.