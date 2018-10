El CSIC entregará al TSJEx el informe sobre Valdecañas antes de final de año Vista de la playa artificial que hay en el complejo. :: HOY «El 40% del dictamen ya está redactado y el resto muy avanzado», detalla el Consejo, cuyo criterio será clave para fallar si el complejo se derriba o no ANTONIO J. ARMERO Cáceres Miércoles, 31 octubre 2018, 07:40

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tendrá listo su informe sobre Marina Isla Valdecañas antes de que acabe este año, «salvo que surja alguna circunstancia imprevista». Así consta en el texto que el organismo público ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en respuesta al oficio que esta instancia le remitió el pasado día 15. En ella, le pedía que concretara una fecha de entrega de ese dictamen que le encargó en marzo del año 2015 y que será clave para decidir si el complejo residencial y de ocio es derribado o no. Y ese informe, según aclara el Consejo, está ya redactado al cuarenta por ciento «y el resto, muy avanzado».

La carta en la que figuran estos detalles está firmada por Alberto Sereno Álvarez, secretario general del CSIC, organismo que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fue escrita el 17 de octubre, o sea, 48 horas más tarde que el requerimiento que le mandó el TSJEx, en el que le pedía que se diera prisa en terminarlo y le concedía diez días para que aclarara dos cuestiones. La primera era el «estado en que se encuentra la emisión del dictamen pericial». Es decir, el informe en el que la Estación Biológica de Doñana (entidad adscrita al CSIC) debe responder a cinco preguntas que le plantea la Sala de lo contencioso-administrativo, una de ellas la siguiente: ¿Qué es mejor para el ecosistema del lugar, derribar el complejo o dejarlo en pie?

«Es conveniente precisar –advierte el Consejo cuando se le cuestiona sobre cómo está de avanzado su investigación– que el plan de trabajo contempla dos ciclos biológicos, centrados principalmente en la estación reproductora de las aves terrestres, que tiene lugar en primavera, y la invernada de aves acuáticas, que se produce en otoño e invierno». «Habida cuenta –continúa– de que la comisión encargada de la pericia no tuvo a su disposición los primeros recursos para trabajar hasta el 6 de junio de 2016, los datos del primer ciclo fueron colectados durante el otoño de ese año, y los del último, durante la primavera de 2018». En concreto, precisa, los últimos registros fueron tomados a finales del pasado mes de junio.

«Como quiera que solo es posible proceder al análisis de la información cuando ya está completa, desde ese momento (junio de 2018), la comisión designada ha estado dedicada íntegramente a esa tarea, hallándose en la actualidad en la fase de interpretación y redacción, y encontrándose el cuarenta por ciento del dictamen ya redactado y el resto muy avanzado».

Vista aérea de la península en el embalse de Valdecañas:: Google

En el último párrafo de su respuesta, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas contesta a la segunda cuestión que le planteaba la Sala, y que era una «fecha posible de entrega del dictamen pericial». «Se significa –aclara el CSIC– que tal y como se ha indicado, los integrantes de la comisión designada se encuentran plenamente dedicados a la elaboración del informe pericial en los términos solicitados, con la intención de proceder a la entrega del mismo lo antes posible, estimando que, salvo que surja alguna circunstancia imprevista, este estará concluido antes de finalizar el presente año».

Además de qué es mejor para el ecosistema del lugar, si echar abajo el complejo residencial y de ocio o dejarlo en pie, el informe deberá responder también a otras cuestiones. En concreto, tendrá que aclarar qué había en el lugar antes de que se construyera el resort, si la Declaración de Impacto Ambiental estuvo bien hecha y si el impacto ambiental que el complejo ha tenido sobre la zona ha sido positivo o negativo.

Tirarlo valdría 34 millones

Las respuestas servirán al TSJEx para determinar si Marina Isla Valdecañas se derriba o no. Las asociaciones Ecologistas en Acción y Adenex mantienen que debe entrar la piqueta, pues es la única forma de cumplir las sentencias del TSJEx y del Supremo que ordenan «restituir los terrenos a su estado original». Según la Junta de Extremadura, las sentencias son inejecutables, entre otros motivos porque echar abajo el resort costaría 33,9 millones de euros.

La Sala de lo contencioso administrativo del tribunal extremeño ya advirtió en marzo del año 2015 que no atenderá a las cuestiones económicas, y que solo valorará los aspectos medioambientales. Y estos y no otros son los que aborda el informe que el CSIC le entregará en unas semanas. En el contenido de esa prueba pericial empezará a quedar claro, tras once años de causa judicial, qué será del complejo. O sea, de un hotel de ochenta habitaciones, de un campo de golf de 18 hoyos, uno de fútbol de hierba, diez pistas de pádel, cinco de tenis, dos polideportivas, una pista de patinaje, un recinto hípico, una marina con 76 atraques, una playa artificial... Y de los 185 chalés de entre 265 y 560 metros cuadrados construidos en parcelas de ochocientos metros cuadrados, varios de ellos en manos de algunas de las mayores fortunas de España.