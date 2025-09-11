El conflicto del transporte escolar deja a más de 5.000 alumnos sin bus en el primer día de colegio, según las empresas La consejera de Educación dice que llevará los incumplimientos al juzgado, pero las empresas mantienen su negativa: «No vamos a trabajar a pérdidas»

Ana B. Hernández Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:27 | Actualizado 13:13h. Comenta Compartir

Más de 5.000 alumnos en Extremadura han iniciado hoy el colegio sin transporte escolar, porque la inmensa mayoría de las empresas adjudicatarias de las 223 rutas que quedaron desiertas en el concurso no han realizado el servicio. No obstante, en este primer día de colegio muchos de los afectados por la falta de transporte han llegado a las aulas, porque han sido sus padres quienes les han trasladado en sus vehículos particulares a los centros educativos.

Son unos 16.000 los alumnos extremeños que cada curso hacen uso del transporte escolar en la región o, lo que es lo mismo, son usuarios de algunas de las 579 rutas establecidas para llevarles a los colegios e institutos. Sin embargo, este año el concurso convocado por la Junta de Extremadura para adjudicar estas rutas a las empresas del sector, y así garantizar el servicio a todos los escolares, no se ha resuelto en su totalidad y el curso ha arrancado en la región con 223 rutas en duda y, por ello, con la inquietud de muchas familias.

Su incertidumbre se ha resuelto de la peor manera esta mañana cuando padres y alumnos han comprobado que la inmensa mayoría de los autobuses que debían hacer estas rutas, repartidas por las dos provincias extremeñas, no llegaban a las paradas. Las empresas a las que la Junta decidió adjudicar de manera directa y obligatoria esta rutas, tras optar por no presentarse a la licitación abierta, no han atendido el requerimiento.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha dicho en el pleno que esta mañana se celebra en la Asamblea que estos incumplimientos, una vez se tenga detalle de todos y cada uno de los producidos, se llevarán al juzgado, donde ya está la denuncia interpuesta por la Junta, por vía penal, por supuestas coacciones contra «un grupo minoritario de empresas» del sector. «Han llevado a cabo coacciones y amenazas poniendo en peligro los derechos de los alumnos», ha reiterado esta mañana Vaquera en el pleno.

Los precios

Sin embargo, este grupo de empresas, más de 40, mantiene su negativa a «asumir unas rutas por imposición». Defienden su derecho a no participar en un concurso y, por tanto, a no optar a ninguna de las rutas que lo han centrado. Desde su punto de vista, firmar un acuerdo marco posibilita participar en la licitación del transporte escolar, pero no la obligación de hacerlo.

«Y no vamos a seguir trabajando a pérdidas», aseguran desde las empresas adjudicatarias de las 223 rutas, para indicar que, al igual que hoy, mañana tampoco harán el servicio. «Esto se resuelve con diálogo y con una mejora de los precios para la totalidad del curso escolar y mientras esto no llegue, no haremos las rutas».

Las empresas que han rechazado participar en el concurso y seguir con el transporte escolar en la región explican que los precios de la licitación son los que figuran en el acuerdo marco aprobado en 2024, pero no los que han venido cobrando desde marzo a junio de este año, el último trimestre del pasado curso por tanto, «cuando llegamos a un acuerdo con la Junta y se aceptó mejorar las cuantías para que no continuáramos perdiendo».

Dicen que esas nuevas cuantías no son las que han marcado el concurso actual y por eso no se han presentado. «Nos merece más la pena vender los coches que trabajar con esos precios», exponen. «Hemos venido recibiendo 250 euros al día por un microbús y 317 por un autobús de mayor tamaño. Ahora nos ofrecen 145 por el primero y 235 por el segundo y así no podemos trabajar».

Y aunque en los contratos de emergencia que les ha enviado la Junta para asumir las 223 rutas figuran los elevados, «pedimos que se nos garanticen para todo el curso».