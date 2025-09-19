Aplazada hasta octubre la declaración de la concejala del PP investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias Belinda Martín ha solicitado un aplazamiento por motivos laborales

A. B. Hernández Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

No será el próximo 26, como estaba previsto, sino el 28 de octubre cuando la concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Plasencia, Belinda Martín, deberá declarar en calidad de investigada por un presunto delito de odio y otro de injurias.

La titular del Juzgado número 2 de Plasencia, que lleva la instrucción de esta causa, ha aceptado la petición de aplazamiento de la edil, que no podrá estar en la ciudad el próximo 26 por motivos laborales, ya que está comprometida su participación en un congreso de turismo fuera de la región.

La nueva fecha fijada por la jueza, y ya comunicada a las partes, es el 28 de octubre. Belinda Martín deberá declarar entonces por los supuestos comentarios que realizó en una noticia publicada en septiembre de 2024 en hoy.es, referente a unos ceses en el área de salud de Plasencia, que podrían ser constitutivos de los dos delitos que se investigan en esta causa y que aluden al actual director de Recursos Humanos del área sanitaria placentina y compañero de partido de la investigada.

Luis Domingo Díaz presentó una denuncia para conocer la autoría de los comentarios, escritos bajo pseudónimo, y la jueza admitió a trámite la querella y ordenó las primeras actuaciones de investigación, que llevaron a la identificación de la concejala del PP de Plasencia como presunta autora de algunos de los comentarios.

Noticia relacionada La concejala 'fake'

«Señora Guardiola, con la sanidad no se juega. Si le debe algún favor, métale en algo de diversidad o LGTBI que sería en lo único que podría valer, poco pero algo». «Pero ¿qué sabe de Recursos Humanos?, hay que tener narices para darle ese puesto. Que le hubieran colocado de 'llevabolsos' de la presidenta que eso se le da muy bien». «Es la vieja del visillo del hospital«, son los comentarios recogidos en la denuncia del director de Recursos Humanos.

No obstante, la investigación continúa abierta y la defensa del querellante ha solicitado que se lleven a cabo averiguaciones para identificar a un segundo supuesto autor de los comentarios. Con este fin, ha pedido también a la jueza una ampliación del plazo de la instrucción en marcha, que finaliza el próximo noviembre. «Con el objetivo de que se disponga de tiempo para identificar a la persona que podría ser una segunda investigada», indica la defensa de Luis Domingo Díaz.

Del mismo modo, aclara que con motivo del delito de injurias, como marca el ordenamiento jurídico, las partes deben celebrar un acto de conciliación, «que ya hemos pedido y que no tiene cabida en el delito de odio, que es público».

Expediente informativo

Belinda Martín y Luis Domingo Díaz son militantes del PP y fueron compañeros de gobierno en la anterior legislatura, la tercera con mayoría absoluta del alcalde Fernando Pizarro. En la legislatura actual, la cuarta del regidor placentino, Martín ha continuado como edil y Díaz, que ya no formó parte de la candidatura municipal a las elecciones de mayo de 2023, fue nombrado director de Recursos Humanos del área placentina posteriormente, una vez el PP asumió el gobierno de la Junta de Extremadura.

Ante la denuncia de Díaz y la citación de la edil como investigada, el PP de Extremadura le ha abierto un expediente informativo para conocer lo ocurrido, aunque supeditado a la investigación judicial en marcha.

Fue el portavoz regional del partido, José Ángel Sánchez Juliá, el encargado de anunciar la medida adoptada en una rueda de prensa. «El PP de Extremadura ha decidido abrir un expediente informativo a la concejal de Plasencia». Dijo también que «no tenemos conocimiento de lo ocurrido más allá de lo publicado en prensa», pero que, en cualquier caso, «si se confirman, los hechos son muy graves».