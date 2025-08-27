Guardiola no comparecerá de momento en el Parlamento

La presidenta de la Junta, María Guardiola, no comparecerá por el momento en la Asamblea de Extremadura para dar explicaciones sobre la gestión de los ... incendios forestales que han asolado la región durante este verano. La portavoz regional, Elena Manzano, avanzó ayer que será el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez González, quien lo haga.

De este modo, todo apunta a que por ahora tampoco comparecerá en la Asamblea el consejero de Presidencia, Abel Bautista, como ha solicitado el grupo socialista con una petición formal en la Asamblea. Él ha sido quien ha comparecido ante los medios tras las reuniones del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) en la emergencia del incendio de Jarilla.

«Hemos trasladado la información detallada minuto a minuto a los ciudadanos, hemos atendido a los medios de comunicación y hemos trasladado absoluta claridad», concluyó Elena Manzano tras defender las inversiones del Gobierno extremeño en gestión forestal y rechazar las críticas del PSOE por no ejecutar el presupuesto destinado a ese asunto durante este año.

Elena Manzano

Así lo manifestó Manzano en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, donde se esperaba que anunciara medidas concretas para los afectados por los fuegos, pero indicó que primero van evaluar los daños y las anunciarán pronto. «Dentro de poco podremos anunciar medidas concretas para que nos sientan a su lado y muy cerca», aseguró Manzano.

Mientras tanto, el Ejecutivo extremeño respondió al grupo socialista, que le acusa de ejecutar solo 19 de los 63 millones de euros presupuestados para gestión forestal. «Las necesidades se presentan ahora y vamos a ejecutar mucho más. Las cifras son del mes de junio y la ejecución presupuestaria va a ser a partir de estos meses», aclaró Manzano, que insistió en que «en 2023, con el Gobierno de Vara, hubo dos millones menos de ejecución, con ese grupo socialista que solo critica y no aporta».

Asimismo, indicó que el presupuesto destinado a la prevención y extinción de incendios ha crecido más de un 17% y destinan 111 millones. «Y seguiremos incrementándolo», añadió. «Lecciones a nuestro gobierno ni una, que estén tranquilos que ahora verán esa ejecución», sentenció.