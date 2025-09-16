HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
Imagen de archivo de estudiantes en una parada de autobús.

Alumnos de Sierra de San Pedro-Los Baldíos pagan hasta 12 euros diarios en el autobús de línea para ir a clase

Se ha convocado una concentración el próximo miércoles a las 20,30 horas para exigir a la Junta que ofrezca «solución inmediata al grave problema»

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:54

Al menos 25 alumnos de municipios de la comarca Sierra de San Pedro-Los Baldíos se están desplazando estos días en autobús en línea hasta sus centros educativos en Valencia de Alcántara debido a la ausencia de transporte escolar.

Este es uno de los medios alternativos que las familias de la zona se han buscado para que sus hijos puedan acceder a las clases en los centros educativos de Valencia de Alcántara.

Según informa el ayuntamiento de esta localidad, desde este mismo lunes, al menos 25 alumnos y alumnas de Cedillo, Herrera de Alcántara, Carbajo, Santiago de Alcántara, Alburquerque y San Vicente de Alcántara han optado «como única solución para no perder el derecho constitucional a la educación», a costearse de sus bolsillos el autobús de línea que pasa por sus pueblos.

Un servicio que llega a tener un coste cercano a los 12 euros en el viaje de ida y vuelta, con «la frustración y trastornos que ello supone, además de los costes diarios e insostenibles que tienen para sus familias».

Además de los costes, los alumnos menores de edad deben «ir andando hasta la estación de autobuses a la salida de clase y no podrán terminar sus horarios lectivos». En concreto, los alumnos de San Vicente de Alcántara y Alburquerque han tenido que «buscar medios de transporte y alternativas propias para poder asistir a clases».

Con el apoyo de los ayuntamientos de los pueblos afectados, las asociaciones de madres y padres de los alumnos y la comunidad educativa, se ha convocado una concentración en la puerta de la biblioteca pública de Valencia de Alcántara el próximo miércoles a las 20,30 horas, animando a la población en general a asistir para exigir a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, que de «solución inmediata al grave problema».

