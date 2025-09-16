Alumnos de Sierra de San Pedro-Los Baldíos pagan hasta 12 euros diarios en el autobús de línea para ir a clase Se ha convocado una concentración el próximo miércoles a las 20,30 horas para exigir a la Junta que ofrezca «solución inmediata al grave problema»

Al menos 25 alumnos de municipios de la comarca Sierra de San Pedro-Los Baldíos se están desplazando estos días en autobús en línea hasta sus centros educativos en Valencia de Alcántara debido a la ausencia de transporte escolar.

Este es uno de los medios alternativos que las familias de la zona se han buscado para que sus hijos puedan acceder a las clases en los centros educativos de Valencia de Alcántara.

Según informa el ayuntamiento de esta localidad, desde este mismo lunes, al menos 25 alumnos y alumnas de Cedillo, Herrera de Alcántara, Carbajo, Santiago de Alcántara, Alburquerque y San Vicente de Alcántara han optado «como única solución para no perder el derecho constitucional a la educación», a costearse de sus bolsillos el autobús de línea que pasa por sus pueblos.

Un servicio que llega a tener un coste cercano a los 12 euros en el viaje de ida y vuelta, con «la frustración y trastornos que ello supone, además de los costes diarios e insostenibles que tienen para sus familias».

Además de los costes, los alumnos menores de edad deben «ir andando hasta la estación de autobuses a la salida de clase y no podrán terminar sus horarios lectivos». En concreto, los alumnos de San Vicente de Alcántara y Alburquerque han tenido que «buscar medios de transporte y alternativas propias para poder asistir a clases».

Con el apoyo de los ayuntamientos de los pueblos afectados, las asociaciones de madres y padres de los alumnos y la comunidad educativa, se ha convocado una concentración en la puerta de la biblioteca pública de Valencia de Alcántara el próximo miércoles a las 20,30 horas, animando a la población en general a asistir para exigir a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, que de «solución inmediata al grave problema».

