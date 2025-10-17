Los presupuestos regionales incluyen 1,5 millones para un pabellón de ferias en Cáceres

El proyecto de los presupuestos regionales presentado este jueves por la Junta de Extremadura recoge un millón y medio de euros para una reclamación ... histórica de la ciudad de Cáceres: el pabellón de ferias. Es la gran novedad de unas cuentas en la que se lleva casi todo el protagonismo la segunda fase del Hospital Universitario, dotada con 62 millones para 2026, la mayor inversión sanitaria de la historia de la ciudad, a la que irán a parar casi 220 millones de euros en varias anualidades hasta 2029.

La inclusión en los presupuestos del pabellón de ferias ha sido valorada especialmente por el gobierno municipal de Cáceres. Su portavoz, Ángel Orgaz, recordó ayer que se trata de una «reivindicación histórica», y también de «un compromiso del alcalde». En 2010 se llegó a convocar un concurso de ideas del que salió ganador un proyecto, si bien Orgaz dijo que ha quedado obsoleto. «No tenemos decidido el proyecto ni la ubicación porque no contábamos con el dinero», dijo.

Otra dotación largamente esperada en Cáceres que entra en las cuentas regionales es la terminal ferroviaria de mercancías. Lo hace con 800.000 euros, una cantidad muy superior a los 150.000 que se reservaron en 2024, aunque de momento sin plan plurianual que dé continuidad a la inversión.

Otras partidas importantes para Cáceres incluidas en las cuentas corresponden a inversiones ya anunciadas con anterioridad o que estaban marcha. Entre ellas destacan 10 millones de euros para finalizar el segundo tramo de la Ronda Sureste, actualmente en obras. También hay 4,3 millones pera construir y equipar el centro de referencia para enfermos de ELA que se ubicará en la residencia Cervantes, 3,7 millones para la reforma de la residencia asistida El Cuartillo o dos millones para el futuro museo de instrumentos musicales y cerámica del Madruelo.

El Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE), cuya construcción en El Cuartillo financia el Gobierno de España, recibe también fondos regionales para su funcionamiento, en concreto algo más de dos millones de euros divididos en varias partidas.

Otra obra en marcha, la reforma del centro de salud Plaza de Argel, tiene asignado medio millón de euros. El Centro de Cirugía de Mínima Invasión recibe 600.000 euros para arreglar su cubierta, y el centro de menores 'Jardín del Sauce' 200.000 euros para mejoras. Hay algo más de 800.000 euros para adecuación de locales como viviendas en Ortí Belmonte y Pedro Ibarra, y 510.000 euros para renovar la climatización y los vestuarios de la piscina del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva. Aparecen 100.000 euros para mejoras en la residencia de mayores Cervantes.

Entre las partidas de mayor cuantía cabe mencionar también los 672.000 euros que recibe un proyecto del centro de supercomputación Computaex y los 700.000 que se reservan para un evento de 'gaming'.

Lo que no aparece

Como en todos los presupuestos, la otra cara de la moneda son las ausencias, que las hay y muy significativas. Una de ellas es la reforma del antiguo Hospital Provincial como centro formativo de artes escénicas, que el borrador del año pasado incluía con 12,3 millones de euros y ahora desaparece por completo. Tampoco hay rastro de partidas para el aeródromo de Cáceres, cuya ubicación definitiva fue presentada en marzo de este año por el alcalde, Rafael Mateos, y el consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Manuel Martín Castizo.

En el capítulo de las asignaciones culturales, destaca el incremento de la aportación al Consorcio Gran Teatro, que pasa de 860.266 a 1.036.704 euros. La Fundación Helga de Alvear recibe 1.128.215 euros, el Consorcio Cáceres 2031 los mismos 200.000 que este año, y también repiten su asignación de 100.000 euros tanto la Fundación Atrio como el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

En cuanto a los festivales, los hay que mantienen cuantía, como el Cáceres Blues (10.000), y otros que la aumentan, como el Irish Fleadh, que sube de 16.000 a 20.000, o el Fanter Film, que pasa de 6.000 a 8.000.

Llama la atención como contraste el brusco recorte al Festival de Cine de Cáceres, que se queda con tan solo 5.000 euros de los fondos regionales después de que la Fundación Rebross criticara duramente a la Junta por el tijeretazo que ya sufrió en su última edición, en la que pasó a percibir 13.000 euros frente a los 23.000 del año anterior.

Incertidumbre

Ahora falta por saber si el gobierno regional consigue sacar adelante este proyecto de presupuestos, y en caso de lograrlo, si sufre cambios durante el proceso parlamentario antes de su aprobación definitiva.

En ese sentido, el portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha apelado al «diálogo» de los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura. «Nosotros en el Ayuntamiento de Cáceres estamos acostumbrados al diálogo puesto que hemos aprobado unos presupuestos el primer año de la legislatura con Vox y el segundo año con el grupo socialista, por lo tanto aquí sabemos claramente lo que es el diálogo y sabemos del compromiso de la presidenta María Guardiola por ese diálogo», ha señalado.

Confía en todo caso en que las cuentas regionales salgan adelante, y cree que «lo principal es que los partidos de Cáceres sean conscientes de las importantes inversiones que se recogen en ese presupuesto para la ciudad, y apelen a sus líderes regionales a ese apoyo al presupuesto autonómico».