Empiezan las obras en Cáceres del centro nacional para enfermos de ELA

El Centro Nacional de Referencia de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que se ubicará en Cáceres está llamado a ser, junto al que también se ... proyecta en Oviedo, pionero en Europa en el cuidado de los pacientes que sufren esta patología degenerativa. Desde este verano está más cerca de ser una realidad, pues sus obras han empezado.

Se adjudicaron por 2,07 millones a la UTE Centro Residencial Cervantes, una unión temporal de empresas con sede en Coria, el pasado mes de junio y ya se han iniciado los trabajos en la tercera planta de la residencia Cervantes, que será sometida a una reforma integral y se convertirá en la sede del centro de referencia nacional.

Esta previsto que las obras terminen a finales de junio de 2026 y el centro empezará a acoger pacientes en el primer trimestre de 2027, tal y como marca el convenio firmado con el Ministerio de Derechos Sociales, que aporta dos millones euros de financiación. A ellos se suman 600.000 euros del Ejecutivo regional.

La Junta estima que los trabajos iniciados este verano acaben a finales de junio del próximo año

«La finalización de las obras no implica la apertura inmediata del centro ni el inicio de su actividad asistencial. Antes de su puesta en funcionamiento será necesario legalizar y verificar todas las instalaciones, así como dotar al centro del equipamiento necesario para garantizar su operatividad y calidad asistencial», matiza la Consejería de Salud, que de momento se está cumpliendo con el calendario previsto, ya que el objetivo era que en diciembre de 2024 se licitaran las obras y se adjudicaran a mediados de 2025, para seguidamente comenzar. Lo hicieron oficialmente el 24 de junio, con la firma del acta de inicio.

Las obras ya las ha visitado el director general de Accesibilidad y Centros de la Junta de Extremadura, Jorge Rebollo, que indica que este proyecto será de «referencia nacional y ofrecerá una atención especializada e individualizada a las personas con ELA».

Ampliar Inicio de las obras en la tercera planta de la residencia Cervantes. Hoy

En concreto, contará con 25 habitaciones con baño adaptadas para afectados de ELA y su acompañante. Tendrán 25 metros cuadrados y dispondrán de una sala de dormitorio, una de estar y un 'office'.

El equipamiento más significativo en esas habitaciones será una grúa de techo para favorecer la movilidad de los pacientes más afectados, que les permitirá un desplazamiento por toda la superficie de la habitación.

El centro estará diseñado en colores cálidos para aportar una mayor sensación de hogar. Las instalaciones también incluirán una sala común de control intensivo, un comedor con 'office', dos controles de enfermería, lavandería, cocina, otro comedor general y cafetería.

Se ubicará en la tercera planta de la residencia de mayores Cervantes y contará con 25 habitaciones

«Queremos que la persona enferma de ELA que tiene que abandonar su casa para no volver salga con la ilusión de vivir en un nuevo hogar. Buscamos la ilusión por vivir», aseguró Rebollo cuando se presentó este proyecto el pasado año en la residencia Cervantes, junto a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la presidenta de la asociación extremeña de ELA, Lola Dorado.

Rebollo añade que este centro tendrá «unas instalaciones adaptadas, en un entorno familiar y hogareño, con amplias habitaciones y rodeado de zonas verdes».

Precisamente, la Consejería de Salud decidió cambiar la ubicación del centro, en un principio previsto en Trujillo, y trasladarlo a Cáceres porque la sede trujillana «no cumplía» con las necesidades planteadas por el Consorcio nacional con entidades de ELA (ConELA). Entre otras cuestiones, «carecía de áreas verdes y espacios de esparcimiento para los residentes», indicaron desde la Junta.

Salud defendió también que la elección del centro cacereño no requería realizar estudio estructural previo, pues la planta en la que se ubica ya está construida y solamente debe ser reformada, y además estará a menos de diez minutos del Hospital Universitario.

Hay que recordar que este centro podrá beneficiar a los afectados de ELA, un enfermedad neurodegenerativa que padecen 4.000 personas en España. «Cada año se diagnostican 1.000 casos y otras 1.000 personas con esta enfermedad fallecen», afirma Fernando Martín Pérez, presidente de la Confederación Nacional de ELA. En Extremadura, la asociación regional cuenta con 47 socios, pero estiman que los afectados alcancen los 120 en esta comunidad autónoma.