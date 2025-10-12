HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 12 de octubre, en Extremadura?
Fachada principal del antiguo Hospital Virgen de la Montaña. HOY

Ocho empresas optan a diseñar la reforma del antiguo Hospital Provincial de Cáceres

El presupuesto para la redacción es de 602.991 euros y deberá estar lista en nueve meses una vez que se adjudique y se firme el contrato

C. Mateos

Cáceres

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:49

Comenta

Ocho empresas y UTEs se han presentado al concurso convocado en junio por la Junta de Extremadura para redactar el proyecto de reforma del ... antiguo Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres y transformarlo en un complejo formativo de artes escénicas. Los aspirantes son Arc-Tello-Proyecta, Estudio Carbajal SLP, Hijona Ravski SLP, José Rodríguez Lucena, Pitarch Barbarin, Reina Asociados Estudio de Arquitectura SLP, UTE Cáceres MMN-Inergia y UTE Pich- AUI Estudio, según ha publicado la Junta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  4. 4 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  5. 5 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  6. 6 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  7. 7 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  8. 8 Sabores del puente en Badajoz: Pan bao de carrillada o bocata de pollo en pepitoria
  9. 9

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  10. 10

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ocho empresas optan a diseñar la reforma del antiguo Hospital Provincial de Cáceres

Ocho empresas optan a diseñar la reforma del antiguo Hospital Provincial de Cáceres