Ocho empresas optan a diseñar la reforma del antiguo Hospital Provincial de Cáceres

Ocho empresas y UTEs se han presentado al concurso convocado en junio por la Junta de Extremadura para redactar el proyecto de reforma del ... antiguo Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres y transformarlo en un complejo formativo de artes escénicas. Los aspirantes son Arc-Tello-Proyecta, Estudio Carbajal SLP, Hijona Ravski SLP, José Rodríguez Lucena, Pitarch Barbarin, Reina Asociados Estudio de Arquitectura SLP, UTE Cáceres MMN-Inergia y UTE Pich- AUI Estudio, según ha publicado la Junta en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato se licita por 602.991,54 euros más IVA. Cuando los técnicos analicen la documentación presentada se procederá a la adjudicación y la firma, y a partir de entonces la empresa ganadora tendrá nueve meses para redactar el proyecto.

El propósito de la reforma, una vez descartados los usos sanitarios que se plantearon en un principio, es reconvertir el antiguo hospital en un campus formativo en artes escénicas, que albergará tres instituciones: la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), el Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa' y el Conservatorio Profesional de Danza 'Sagrario Ruiz-Piñero'. Estos centros se hallan en la actualidad dispersos por la ciudad de Cáceres en diferentes sedes, y reunirlos en un mismo recinto busca optimizar recursos, mejorar servicios e impulsar la cooperación entre disciplinas, según indicó en su momento la Junta.

El edifico dejará por lo tanto de albergar las dotaciones sanitarias que funcionan allí actualmente, que son el Punto de Atención Continuada (PAC), que se trasladará a un nuevo inmueble en la avenida de la Hispanidad, el centro de salud Zona Centro, el cual regresará a su anterior ubicación en la plaza de Hernán Cortés, y el centro de salud Plaza de Argel, que se encuentra allí de manera provisional mientras se reforma el edificio ubicado junto a la plaza de toros.

La estructura principal del hospital, de notable valor histórico y patrimonial, será objeto de una rehabilitación integral. Inaugurado en 1892 y obra del arquitecto Emilio María Rodríguez, constituye un ejemplo relevante de la arquitectura ecléctica de finales del siglo XIX. Su planta en claustro giraba en torno a un gran patio central, hoy muy transformado. Durante el siglo XX sufrió ampliaciones y modificaciones, en especial en las décadas de los cuarenta y ochenta, que deterioraron su coherencia arquitectónica. Entre esas alteraciones destacan la conversión de la buhardilla en segunda planta, la construcción de un bloque quirúrgico en el patio y la eliminación de elementos singulares como la escalera principal o las galerías porticadas abiertas al patio.

Edificio obsoleto

En la actualidad, de acuerdo con lo indicado en el pliego, el edificio mantiene un uso reducido, con dotaciones obsoletas y una disposición espacial poco eficiente. En él funcionan un Punto de Atención Continuada (PAC) y los centros de salud Zona Centro y Plaza de Argel, este último trasladado de forma provisional por obras.

La rehabilitación prevista contempla la demolición selectiva de los «añadidos disonantes», la recuperación de componentes originales como fachadas, iglesia, sótanos abovedados y patios, además de la adaptación de los espacios a los nuevos fines docentes.

El proyecto exigirá una modernización completa de las instalaciones técnicas, integrando redes de electricidad, climatización, voz y datos, protección contra incendios, sistemas audiovisuales y seguridad. También se desarrollará un proyecto acústico especializado para adecuar las salas a sus diversos usos previstos (música, danza, teatro), garantizando aislamiento sonoro y buena calidad acústica.

Estudio de necesidades

La distribución funcional se definió a partir de un estudio detallado de los requerimientos de cada institución. Se prevé contar con aulas para clases individuales y colectivas, espacios de ensayo, salas de estudio, despachos, zonas comunes y áreas polivalentes. Dado que el inmueble original se apoya en muros de carga y crujías concebidas más para circulación que para ocupación intensiva, se requerirá rediseñar los interiores con soluciones arquitectónicas que respeten la estructura pero permitan una disposición más eficiente.

En conjunto, el plan contempla la rehabilitación de 15.632 metros cuadrados de superficie construida existente, la ejecución de 6.524 metros de obra nueva y la urbanización de 8.603 metros adicionales. La actuación abarca una parcela de 13.203 metros, que incluye tanto el edificio histórico como los nuevos cuerpos y los espacios exteriores. El presupuesto estimado para el total de las obras asciende a 31.608.028,74 euros (IVA incluido).

Con esta intervención, la Junta de Extremadura busca no solo conservar un inmueble emblemático de Cáceres, sino también dotar a la ciudad de un equipamiento de referencia regional en artes escénicas, a la vez que contribuir a la revitalización del casco urbano mediante la atracción de actividad cultural, académica y ciudadana al centro.