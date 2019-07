Los industriales de Capellanías ven prioritaria la terminal de mercancías en Cáceres Nave en venta en el polígono Las Capellanías, hace un par de años. / A.MÉNDEZ El Consistorio buscará fondos para mejorar el estado del polígono y arreglar deficiencias, y no descarta su ampliación LAURA ALCÁZAR Miércoles, 31 julio 2019, 08:19

La Asociación del Polígono Industrial Las Capellanías (Apilca) reivindicó ayer al alcalde, Luis Salaya, la ejecución de la conexión ferroviaria en el polígono cacereño, esto es, lo que se denomina un apeadero para mercancías que facilite el intercambio comercial por tren y favorezca la instalación de nuevas empresas en el que es el semillero industrial más importante de la ciudad. La demanda, que no es no es nueva, sí fue ayer la reivindicación principal que expuso el colectivo en la primera entrevista que mantuvieron algunos de sus miembros con Salaya tras la entrada del PSOE en el gobierno local.

La terminal en las inmediaciones del polígono aparca la antigua y reiterada petición de adquirir terrenos anexos para dar cabida a más naves industriales, opción que, sin embargo, no queda descartada. «Antes de la ampliación hay que afrontar el estado actual del polígono, pero no renunciamos a ella», subrayó ayer el primer el edil después del encuentro. En estos mismos términos se pronunciaba el gerente de Apilca, Francisco González, que matizó que la ampliación «no es prioritaria, pero sí necesaria». No obstante, se trataría de una iniciativa privada y no pública ya que los terrenos necesarios para llevar a cabo la expansión del polígono no son de titularidad municipal sino de particulares.

Nodo logístico

Respecto de la terminal de mercancías, Salaya manifestó que el ayuntamiento «comparte» la necesidad que plantean los empresarios. «Vamos a pelear por que Cáceres tenga un nodo logístico que nos permita dar salida a nuestras mercancías y mejorar nuestro tejido industrial», aseguró el primer edil, que incidió en acometer antes las mejoras para solventar las deficiencias que presentan las calles. Éstas tienen que ver fundamentalmente con el mal estado en el que se encuentran el asfaltado, los acerados y el cableado. «El estado del polígono es de completo abandono», declaró Salaya, que se comprometió a buscar fondos «a medio plazo» para definir junto con Apilca el futuro del área empresarial. Será el concejal de Fomento, Andrés Licerán, que también asistió a la reunión junto con el edil de Urbanismo, José Ramón Bello, quien se encargue de conectar con los empresarios y ejercer de interlocutor con los responsables municipales correspondientes.

Tras la cita de ayer se celebrará una próxima con los técnicos del Ministerio de Fomento en la que se insista a ADIF en esta dotación para Cáceres, y se marquen las pautas de trabajo a seguir por ambas partes, administración e industriales. «Queremos que se implante aquí, como lo tienen Mérida, Badajoz y Navalmoral», pidió González, que solicitó también mejorar la limpieza y el control del tráfico en el polígono.