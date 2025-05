La policía sigue investigando la reyerta mortal de Cáceres y se descarta terceros implicados

El detenido por la reyerta mortal que el pasado viernes acabó con la vida del joven de 18 años Antonio Martínez Herrera en las inmediaciones ... del parque del Perú ya se encuentra en el centro de cumplimiento de medidas judiciales de menores Marcelo Nessi de Badajoz. Tiene 17 años. Según ha informado a este diario el abogado que se ha hecho cargo de su defensa, Emilio Cortés, recibió el alta hospitalaria el sábado y fue trasladado hasta la capital pacense.

El juzgado de guardia, a petición de la Fiscalía de Menores, decretó en un auto el «internamiento en régimen cerrado» del menor. En el Marcelo Nessi deberá seguir, además, un tratamiento terapéutico. El internamiento en un centro de estas características es la mayor pena contemplada en la Ley del Menor.

El detenido fue intervenido el viernes en el Hospital Universitario de Cáceres, hasta donde había sido trasladado en estado «muy grave» con heridas en el cuello por arma blanca.

Este lunes el atestado policial todavía no estaba concluido, por lo que los agentes siguen investigando qué pasó exactamente el 23 de mayo, en torno a las ocho de la tarde, en la intersección de las calles Dionisio Acedo y García Plata de Osma.

Ampliar Imagen de archivo del centro Marcelo Nessi, en Badajoz. J. V. A.

«El atestado no está terminado», indicó Cortés, el catedrático en Derecho Penal y letrado penalista que también ha asumido la defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en el conocido 'Caso Azagra'. El abogado está pendiente, entre otras cuestiones, del volcado del contenido de los teléfonos móviles de los implicados, que forma parte de las pesquisas que está llevando a cabo la policía. Este lunes por la mañana, admitió, todavía no había tenido acceso a las actuaciones, por lo que no pudo avanzar en qué términos planteará la defensa de su cliente.

Cortés niega la participación de terceras personas en el suceso. Los implicados, señaló, son el menor investigado y el fallecido. «Los demás son testigos», apostilló.

En este mismo sentido, la Policía Nacional indicó a través de su gabinete de prensa que no había habido cambios sobre la versión proporcionada el viernes, día de los hechos, cuando informó de los dos implicados en la reyerta con armas blancas. «No tenemos más información que aportar», subrayó ayer a preguntas de este diario.

La instrucción, en manos de la Fiscalía de Menores

Desde el punto de vista judicial, la instrucción del caso está en manos de la Fiscalía de Menores, de acuerdo a la jurisdicción de menores. El juzgado en esta instrucción solo adopta medidas cautelares. Hasta que no finalice el periodo de instrucción, el caso no pasará al juzgado, bien para su archivo o para la apertura de juicio.

Los hechos, tal y como se ha publicado, sucedieron alrededor de las ocho de la tarde del pasado viernes en las inmediaciones del parque del Perú de Cáceres, cerca del supermercado Provecaex. En concreto, la reyerta tuvo lugar en la intersección de las calles Dionisio Acedo y García Plata de Osma.

La víctima, ya herida, cruzó Dionisio Acedo y fue socorrida en un primer momento por un empleado del supermercado que se encontraba en una pausa de trabajo. Poco después se desplomó junto a unos contenedores. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar de los hechos intentaron reanimarle durante 45 minutos. Pero no fue posible.

Hasta ahora, la principal hipótesis que han apuntado diversas fuentes sobre la causa de este enfrentamiento ha sido la disputa por una chica.

El detenido e internado en el Marcelo Nessi es hijo de dos profesores de instituto en la capital cacereña. El fallecido, por su parte, era hijo del responsable de la administración de loterías número 5 de la avenida Antonio Hurtado, situada en pleno centro de la capital. La madre también es docente.