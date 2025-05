El juez decide que el joven que acabó con la vida de otro en Cáceres sea internado en el Marcelo Nessi La posible actuación en legítima defensa del detenido no actúa por ahora como atenuante tras la reyerta en lo que pudo ser un 'duelo de caballeros' por una chica

El menor acusado de la muerte de otro joven de 18 años en la tarde-noche del viernes pasado en la barriada cacereña del Perú desarrollará su día a día internado. En un auto de ayer sábado del Juzgado de Guardia se adopta la medida de «internamiento en régimen cerrado», tal y como informó a última hora de la tarde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Su destino es el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi', de Badajoz. El agresor fue intervenido en el Hospital Universitario el viernes por la noche. Había sido trasladado en estado «muy grave», con heridas en el cuello por arma blanca. El SES apela a la «privacidad» del paciente para no ofrecer más datos sobre su evolución. En la primera resolución judicial sobre el caso, el juez, a petición de la Fiscalía de Menores, acuerda su internamiento «con un tratamiento terapéutico».

Según recuerda el propio TSJEx, en la jurisdicción de menores la instrucción la hace el fiscal, no el juez. Al tratarse de esa situación en este caso, «la medida que solicite el fiscal la tiene que acordar el juez». Es lo que ha sucedido. Fuentes jurídicas reseñan que cuando las medidas afectan a menores se debe dar agilidad al asunto. «La detención tiene que ser lo más corta posible. Los plazos comienzan a correr aunque la condición de detenido se desarrolle en un hospital», precisan. Si una vez analizado el atestado policial se estimaba que el acusado actuó en legitima defensa se podría valorar otra medida alternativa al internamiento. No ha sido así, por lo que ese supuesto atenuante de momento no ha contabilizado. La primera decisión la toma el Juzgado de Guardia, pero a continuación el caso pasará al Juzgado de Menores. En este tipo de casos, suele haber concordancia entre la fiscalía y el juez.

La alarma que este viernes se apoderó del Perú por el doble apuñalamiento entre dos jóvenes de la ciudad, y que supuso la muerte de uno de ellos, se transformó en calma ayer sábado. Un hombre paseaba con su perro tranquilamente a las 8.30 de la mañana. Apenas 12 horas antes, esa misma zona –la confluencia de Dionisio Acedo y García Plata de Osma– era un hervidero de personas, ambulancias, vehículos patrulla y agentes de la Policía Local y Nacional a cuentas de un suceso que ha conmocionado Cáceres.

Tanto la zona de subida hacia el centro deportivo como de bajada hacia la avenida de Alemania fueron acordonadas y los agentes de la Policía Científica estuvieron tomando pruebas hasta última hora. La circulación quedó interrumpida. La reyerta pudo tener como punto de partida una discusión por una chica, lo que habría llevado a esa especie de 'duelo de caballeros' que le costó la vida al joven de 18 años Antonio Martínez Herrera.

Los padres del agresor son profesores en dos institutos de la capital. Fuentes policiales confirmaron que el progenitor, de hecho, llegó al lugar. Su hijo ya había sido trasladado al hospital. «Son excelentes personas, muy queridas en el barrio, pero lo estaban pasando mal con su hijo», señala una persona próxima a la familia. El fallecido, por su parte, es hijo de un conocido empresario de Cáceres, que regenta la administración de lotería número 5, en la avenida Antonio Hurtado. Tenía otro hermano y la madre es profesora.

Antonio jugaba en el equipo de baloncesto ADC. En un comunicado que se dio a conocer ayer sábado, el club ha lamentado su pérdida, sumándose a las condolencias a la familia. El cuerpo es velado en el tanatorio Myriam de Torrejoncillo, el pueblo de la familia, y el funeral se oficiará hoy domingo, a las diez de la mañana, en la parroquia de San Andrés Apóstol. Las familias de los padres proceden del municipio, que se levantó ayer consternado.

Minutos antes de las dos de la tarde de ayer, el cadáver de Antonio Martínez Herrera era introducido en un coche fúnebre tras la autopsia que se le había practicado en el Instituto Anatómico Forense de Cáceres. Su agresor deberá hacer frente a una acusación por presunto delito de homicidio.

El proceso queda ahora pendiente de su evolución médica tras las heridas sufridas en la reyerta.

El concejal de Seguridad, Pedro Muriel, que estuvo el viernes en contacto con la Policía Local para conocer los hechos, trasladó ayer el pésame en nombre del alcalde y el resto de la Corporación a la familia del fallecido.

El edil mostró sus condolencias tras un suceso que ha roto la habitual calma de una de las ciudades más seguras y tranquilas de España.

Numerosas personas se concentraron el viernes en las inmediaciones del parque José María Saponi, centro de reunión habitual de grupos de jóvenes. Lo que parecía una tarde más en el supermercado de Provecaex, para Moisés, uno de sus jóvenes, acabó en tragedia. Él fue una de las primeras personas que asistió a Antonio Martínez Herrera, el joven de 18 años fallecido. También dio el aviso a la Policía Nacional.

«Estaba muy mal. Venía tambaleándose desde la otra punta de la calle hasta el árbol. Yo estaba en la puerta y me acerqué a él en cuanto lo vi», relata con gesto serio. Recuerda que estaba «ensangrentado» y «apenas podía ya andar».

Le socorrió como pudo y decidió pedir ayuda. «Mi reacción casi fue automática y llamé al 091». Hasta cinco coches de policía estaban a las nueve de la noche en el lugar de los hechos. En una de las terrazas próximas, a pocos metros de allí, en la churrería Yoyo, su encargada, María, mencionaba ayer que uno de los clientes apareció con el rostro desencajado y relatando la escena que se encontró en la calle Dionisio Acedo tras la reyerta entre los chicos. «Lo vio todo y casi no podía ni hablar de la impresión que le causó». Al lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada, sanitarios del Punto de Atención Continuada, otra unidad con soporte básico vital y cuerpos de policía.