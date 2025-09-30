Feria de la Torta del Casar 2025: fechas y programa completo de actividades Catas, concursos, Feria Europea del Queso y más en la Semana de la Torta del Casar

Hablar de la Torta del Casar es hablar de uno de los productos más reconocidos y apreciados de Extremadura. Este queso de Denominación de Origen Protegida no solo forma parte de la identidad gastronómica de la región, sino que también se ha convertido en un auténtico embajador de la cocina extremeña en España y fuera de nuestras fronteras. Su textura cremosa y su sabor inconfundible lo han hecho imprescindible en la mesa, tanto para disfrutarlo solo como en infinidad de platos.

Con ese espíritu de orgullo y tradición, la localidad de Casar de Cáceres se prepara para celebrar la XXXI Semana de la Torta del Casar, que tendrá lugar del 6 al 12 de octubre, coincidiendo con el Puente de la Hispanidad, con un completo programa cultural y gastronómico.

El evento, convertido ya en una cita de referencia en Extremadura, contará con la IX Feria Europea del Queso, catas, concursos, talleres de elaboración, una ruta trashumante y actividades musicales. Además, este año se nombrará al chef casareño Toño Pérez, del restaurante Atrio de Cáceres, como primer embajador de la Torta del Casar.

Programa de la Semana de la Torta del Casar 2025

La programación arrancará el 6 de octubre con la 25ª Cata Concurso Torta del Casar, en el Hotel Restaurante Atrio, donde un jurado profesional premiará a la mejor quesería DOP.

Uno de los momentos más esperados será la IX Feria Europea del Queso, del 10 al 12 de octubre, en colaboración con la asociación 'Ruta Europea del Queso'. El evento reunirá a 26 expositores de España y Portugal que ofrecerán degustaciones y venta de quesos, vinos, cavas y cervezas. La inauguración oficial contará con autoridades de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la presencia del embajador de Japón en España, Takiro Nakamae.

Durante el fin de semana, los visitantes también podrán disfrutar de la XVI Ruta de la Tapa con Torta del Casar, en la que casi una decena de bares y restaurantes presentarán sus mejores creaciones con el queso amparado como protagonista.

El 12 de octubre se celebrará la 19ª Ruta Trashumante, un recorrido senderista junto a un rebaño de ovejas que incluirá degustación de migas extremeñas y una demostración de ordeño.

La programación se completa con talleres de elaboración de queso, cocina y maridaje, las VI Jornadas Técnicas de la Universidad del Queso, la experiencia gastronómica 'Saborea la Torta del Casar', un mercado artesanal con más de 40 puestos y la apertura durante toda la semana del Museo del Queso Torta del Casar.

Música en el Paseo de Extremadura

La música también tendrá protagonismo en el Paseo de Extremadura, que acogerá tres citas destacadas: el Festival de Música Urbana y concierto de David de Rueda (10 de octubre), el espectáculo de neo folklore de El Gato con Jotas (11 de octubre) y un tributo a Manuel Carrasco (12 de octubre).