El ingrediente extremeño que está revolucionando este postre internacional Esta joya de Extremadura está transformando un clásico de la repostería

Irene Toribio Martes, 23 de septiembre 2025, 11:43

Si hay un postre universal, ese es la tarta de queso. Allá donde vayas, encontrarás una versión: cheesecake, tarta de queso… da igual cómo la llames, pocos dulces consiguen hacer suspirar como ella. Grecia, Estados Unidos, Alemania, Japón, España… prácticamente todos los países del mundo tienen su propia versión, y ahora un ingrediente extremeño está revolucionando por completo la forma en que la degustamos. Su textura cremosa, su sabor delicado y su versatilidad la han convertido en un clásico infalible, pero lo que parecía inmutable está cambiando. ¿Quieres descubrir el secreto que está transformando este postre favorito de todos?

En Italia, su versión lleva queso mascarpone, ricotta y miel. En Grecia utilizan queso feta o mizithra, en Alemania la comen con queso cottage... y en España, ahora, pisa con fuerza la Torta del Casar. Este ingrediente tan de la tierra da un sabor único a este clásico de la repostería y está causando sensación entre todo el que la prueba (y que se considera 'cheese lover', claro, porque su sabor intenso no es apto para todos los gustos).

En la revista Hola ya hablan de «la tarta de queso que triunfa en Cáceres: intensa, cremosa y con un ingrediente único en Extremadura», y no es para menos.

Este icono de la despensa extremeña se ha convertido en un ingrediente que convierte la clásica tarta de queso en un 'boom' gastro imperdible, y el chef José Manuel Galán, al frente del restaurante Pan de Huerta, nos daba las claves de este postre hace solo unas semanas. ¿Te atreves a probarla?