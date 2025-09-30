Cuenta atrás para la feria de la Torta del Casar

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. La Semana de la Torta del Casar celebrará su trigésimo primera edición del 6 al 12 de octubre, con un programa que incluye la IX Feria Europea del Queso, así como catas, concursos, una ruta trashumante, talleres de elaboración del queso y el nombramiento del chef Toño Pérez como primer embajador de la Torta.