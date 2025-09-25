B. C. Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:37 Comenta Compartir

El restaurante Torre de Sande Casa de Comidas se encuentra en la parte antigua de Cáceres, en la plaza de San Mateo, el punto más alto de la ciudad monumental. Este coqueto restaurante del grupo Atrio ha sido concebido como el hermano sencillo del primogénito sofisticado. Puedes leer aquí la crítica de Don Poleo.

Torre de Sande ofrece una carta desenfadada y casera con sus croquetas, su ensaladilla rusa, su sopa de tomate, sus callos y morros, su flan clásico. Naturalmente, no faltan las carnes ibéricas, tampoco los quesos y embutidos extremeños, pero no por eso olvidan los vegetales preparados de manera muy atractiva: brócoli, puerros… No faltan los guisos de garbanzos ni los arroces y también hay platos con su punto de creatividad como la codorniz rellena de foie o la pechuga de pato con salsa de café.

Torre de Sande Dirección Calle Condes, 3

Localidad Cáceres

Teléfono 924 16 49 94

Horario De lunes a domingo:13.30-15.30 y 20.30-23.00h.

Terraza Sí

En Torre de Sande, el comedor es luminoso, precioso, hermoso, armonioso… Copas estilizadísimas, vajilla checa Louise Pirken Hammer, cubertería Meneses, platito para el pan, vasitos azules para el agua, mantelería de algodón satinado, nada de contaminación acústica, climatización confortable y dos piedras doradas en el centro de la mesa. En la carta de vinos, 90 referencias. Seis de ellas son extremeñas de las bodegas Habla, Encina Blanca, Marqués de Valdueza y Viñaoliva. Son 47 DO y regiones vitivinícolas y hay buena oferta por copas de blancos: riesling, rías baixas (albariño), godello y blancos extremeños.

