Día de Extremadura 2025

La Torta del Casar tiene su propio idioma: así suena en 'estremeñu'

Un glosario en 'estremeñu' que explica el vocabulario tradicional de la Torta del Casar y su elaboración

Judit Molina

Judit Molina

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:39

Cada 8 de septiembre, Extremadura celebra su día oficial, una cita que reúne a cacereños y pacenses para conmemorar la identidad, la cultura y las tradiciones de la región. Este año, la festividad se ha visto acompañada de una iniciativa muy especial, y es que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar ha creado un Glosario de la Torta del Casar en estremeñu.

Según el Consejo Regulador, «toda lengua es riqueza, es una manera de entender la evolución e historia de una comunidad y es por ello que existe un deber de contribuir, de una u otra forma, a que esta no se pierda». Por ello, transmitir el estremeñu a las nuevas generaciones se convierte en una forma de preservar una tradición centenaria ligada al campo, la ganadería y la elaboración de quesos como la Torta del Casar.

El estremeñu: una lengua con siglos de historia

El estremeñu, también conocido como castúo, es una lengua vernácula de origen astur-leonés hablada principalmente en el noroeste de Extremadura: Sierra de Gata, Las Hurdes, valles del Alagón y Ambroz, así como en territorios del Jerte y La Vera. Se estima que alrededor de 10.000 personas la usan de forma consciente, aunque la ONU la considera en estado crítico de desaparición.

Su origen se remonta a la conquista y repoblación cristiana en los siglos XII y XIII, cuando agricultores y ganaderos asturianos y leoneses trajeron sus costumbres y lengua, que se mezcló con influencias andalusíes, galaicoportuguesas y, más tarde, castellanas.

Glosario de la Torta del Casar en estremeñu

El glosario en estremeñu recoge términos históricos vinculados al proceso de producción del queso, desde el instrumental hasta la vida pastoril. Entre ellos destacan palabras como cueçu (cuezo), róa (rueda), yerbacuajo y choçu (chozo), que muestran cómo la lengua y la gastronomía extremeña están profundamente entrelazadas.

Estos términos no solo refuerzan la identidad cultural de Extremadura, sino que también ponen en valor su gastronomía, su lengua histórica y la tradición quesera que distingue a la región.

