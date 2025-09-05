Día de la Hispanidad 2025: ¿pasa el festivo del 12 de octubre al lunes 13?

Irene Toribio Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El Día de la Hispanidad 2025 se celebra en toda España el próximo domingo 12 de octubre, pero muchos se preguntan si el festivo se trasladará al lunes 13 para poder disfrutar de un puente largo. En este artículo te contamos qué dice el calendario laboral, si este año habrá día libre extra y cómo afecta a trabajadores y estudiantes.

Tal y como dictaba sentencia el BOE a principios de año, 2025 ha recogido nueve festivos que se celebran en todas las comunidades de forma obligatoria. Aparte, cada territorio puede incorporar sus propios festivos autonómicos y hasta dos festivos locales.

Festivos en España en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

Día de la Hispanidad: qué ocurre al caer en domingo el 12 de octubre

Este otoño, el 12 de octubre (día de la Fiesta Nacional) caerá en domingo y solo cinco comunidades lo trasladarán al lunes 13 de octubre. Estas son Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.

Estas comunidades disfrutarán, por tanto, de un fin de semana largo (para muchos conocidos como 'puente') a mediados de octubre.

Festivos en Extremadura en 2025

1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Epifanía del Señor

17 de abril: Jueves Santo

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen

8 de septiembre (lunes): Día de Extremadura

13 de octubre: lunes siguiente al día de la Fiesta Nacional de España (12 de octubre)

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución Española

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor

En conclusión, el festivo del 12 de octubre de 2025 cae en domingo y, aunque a nivel nacional no se traslada, nuestra comunidad sí pasa el festivo al lunes 13 de octubre, por lo que los trabajadores disfrutarán de un día de descanso 'extra' y los niños no tendrán colegio.