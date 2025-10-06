La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los agentes de están trabajando en este barrio de Badajoz desde media mañana

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:44

La Policía Nacional está desarrollando una operación este lunes en Pardaleras. Agentes de la Policía Judicial han accedido a dos pisos a media mañana, uno en la calle Stadium y otro en la avenida que da nombre al barrio. Según ha podido saber HOY ambos registros están relacionados con el homicidio de la joven funcionaria María Antonia Sánchez hace diez días.

Por el momento desde la Policía Nacional no aclaran la naturaleza de esta operación. Aseguran que está bajo secreto de sumario, por lo que no pueden aportar información.

Sin embargo HOY ha podido saber que se trata de registros relacionados con el homicidio y que una de las viviendas registradas pertenece al padre del presunto autor del homicidio, que también está detenido por estos hechos.

Los vecinos de Pardaleras están sorprendidos por el despliegue policial. Los agentes han llegados pasadas las once de la mañana con numerosos coches y han usado un ariete para acceder.

Desde entonces hay un trasiego constante de agentes de la científica entrando y saliendo de las viviendas para recopilar pruebas.

Muerte violenta

El pasado 25 de septiembre los vecinos de María Antonia Sánchez se dieron cuenta de que había humo en su piso y llamaron a los bomberos. Los efectivos de Extinción de Incendios accedieron a su piso y apagaron las llamas, que calcinaban tres puntos distantes de la misma casa.

Una vez extinguido el incendio encontraron en una habitación el cuerpo sin vida de la funcionaria de 29 años, con quemaduras. Se cree que colocaron enseres encima de su cuerpo y los prendieron fuego para tratar de tapar las pruebas.

La autopsia confirmó lo que bomberos e investigadores sospechaban desde el primer momento, que se trataba de una muerte violenta. La joven recibió numerosas puñaladas en el cuello y el pecho.

El sábado 27 de septiembre, solo dos días después del hallazgo del cuerpo, la Policía Nacional llevó a cabo dos detenciones. Un padre y un hijo. Según ha podido saber HOY el primero se entregó en comisaría para autoinculparse y la investigación determinó que su hijo era el supuesto autor.

Ambos están en prisión preventiva por homicidio e incendio doloso, es decir, provocado. Este lunes han sido trasladado para participar en los registros.

