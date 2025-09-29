Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»

Miriam Rubias Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:20 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha organizado este lunes a las once de la mañana un minuto de silencio en memoria de la joven funcionaria fallecida, María Antonia Sánchez. La joven fue víctima de una muerte violenta en Badajoz el pasado jueves.

Los compañeros de la funcionaria han comentado a HOY que «era una chica muy sonriente». Había llegado hacía apenas un año, después de aprobar las oposiciones, al principio se mostró más tímida con el resto, ya que no conocía a nadie. Pero pronto formó un grupo de amigos con los que siempre iba a desayunar y salían a divertirse después del trabajo.

«Siempre iban juntos, entraban y salían, hacían planes y de repente encontrarse con esto, es muy duro, lo están pasando muy mal», comentan sobre el grupo de amigos.

También han resaltado su capacidad para desempeñar sus funciones y su inteligencia: «Era una persona muy lista, aprobó unas oposiciones de gestión y entró muy joven».

Una de las compañeras más cercanas a María Antonia ha explicado que todo su grupo de amigos del trabajo siguen conmocionados por lo ocurrido. No han querido dar declaraciones, ya que aún no se sienten preparados para hablar de la joven.

«Justo el día antes nos sonreímos, tenía un brillo especial en los ojos, ella iba con su camiseta de leopardo, aún la veo en sueños», comenta una compañera que reconoce no haber conocido mucho a la joven, pero coincidía con ella a menudo en el edificio.

Otro compañero, Francisco Javier Meléndez, ha rememorado en el minuto de silencio la mañana en la que ocurrió todo. La echaron de menos, ya que ella nunca llegaba tarde, tenía una reunión a las nueve y media y aún no había venido. A la hora del desayuno fueron a buscarla a su casa y ver que pasaba porque no respondía.

«Era una chica que tenía la vida por delante, no se lo merece, es muy doloroso. Cuando te toca de cerca es cuando tienes una dimensión real de la violencia machista», señaló.

Minuto de silencio

Además de funcionarios, al momento de recuerdo han asistido representantes políticos y policiales.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana ha pidió pidió «prudencia» en este acto para que se respeten las investigaciones. También estuvieron en el minuto de silencio la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés; la directora provincial del INSS, María Fernanda Trejo; el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Miguel Santiago; o representantes de la Policía Nacional.

«Simplemente os diré que, en estos momentos, ya se han puesto a disposición judicial dos detenidos. No voy a decir absolutamente nada más para no estropear una investigación que está abierta y que lo que tenemos que tener es pruebas, se sabrá toda la verdad. Os garantizo que con la profesionalidad que tiene la Policía Nacional vamos a saber todo lo que ha pasado», ha reafirmado. «Pero, mientras tanto, no generemos ninguna especulación de ningún tipo, no generemos ni demos por hecho absolutamente nada», declaró.

Dos detenidos

Un vecino de la víctima es uno de los dos detenido por la muerte de María Antonia Sánchez. Se trata del presunto autor de las puñaladas que acabaron con su vida, posteriormente trataron de quemar su cuerpo.

Los dos detenidos, un padre y su hijo, fueron arrestados el sábado y han pasado a disposición judicial este lunes. Han entrado a los juzgados de Badajoz, en Ronda Norte, a las 9.25 horas en un furgón policial que les ha dejado en la planta subterránea, donde están los juzgados de guardia.

Han sido conducidos al juzgado de instrucción número 2, que lleva el caso por el momento. La Policía Nacional detuvo al hijo y a su padre, presuntamente implicados en la muerte de la funcionaria por homicidio e incendio. Lo ha confirmado la letrada Alicia Correa que, asiste a uno de los arrestados.