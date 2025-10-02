El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel

El padre del presunto autor del homicidio de María Antonia Sánchez, la joven funcionaria asesinada el jueves pasado en Badajoz ... , ya está en prisión. Ha sido trasladado este miércoles desde el Hospital Perpetuo Socorro hasta el centro penitenciario de Badajoz, donde está su hijo desde el lunes.

El lunes, cuando padre e hijo pasaron a disposición judicial por el crimen, el proceso no se pudo completar porque el progenitor se encontró mal y fue trasladado al centro sanitario. Ayer el juez se desplazó al hospital donde decretó su ingreso en prisión cuando recibiese el alta médica. Este miércoles se ha considerado que estaba restablecido, por lo que a mediodía ha sido trasladado a la cárcel.

Durante dos días el padre ha estado en la unidad penitenciaria del hospital, pero ahora cumplirá la medida de prisión preventiva, junto a su hijo, en la cárcel pacense.

Ambos están siendo investigados por el homicidio de la joven y el incendio que provocaron posteriormente para ocultar las pruebas. Todo indica que el padre participó en los hechos para encubrir los actos de su hijo, pero en la legislación española no se puede imputar a un pariente en ese grado por encubrir.

El juzgado responsable

Por el momento la investigación se mantiene en el Juzgado de Instrucción número 2. Se está a la espera de determinar la relación entre el detenido y la víctima, que eran vecinos, para decidir si la instrucción se mantiene en esta sala, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, o pasa a Violencia de Género.

El crimen se descubrió el pasado jueves en el número 54 de la avenida de Santa Marina, en un edificio que da al Paseo Fluvial de Badajoz. María Antonia Sánchez vivía en un piso en la cuarta planta y sus vecinos vieron que salía humo del mismo. Llamaron al Servicio Municipal de Extinción de Incendios a las 9.40 horas y los bomberos llegaron poco después.

Extinguieron las llamas, que afectaban a tres focos distintos dentro del piso. Desde el primer momento los especialistas sospecharon que se trataba de un incendio provocado al estar en distintos puntos separados. Una vez apagado localizaron el cuerpo de la víctima. Colocaron enseres encima de ella y les prendieron fuego para tratar de ocultar pruebas. Eso provocó quemaduras en parte de su cuerpo.

En la autopsia, sin embargo, se confirmó que la joven había sufrido numerosas puñaladas en el cuello y el pecho, por lo que se confirmó que se trataba de una muerte violenta. El sábado el padre acudió a la policía para autoinculparse y en el interrogatorio los agentes dedujeron que su hijo estaba implicado, por lo que también fue arrestado.