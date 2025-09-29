El hijo y el padre detenidos por la muerte violenta de una joven en un piso de Badajoz entran en los juzgados Tendrán que declarar este lunes ante el juez tras el hallazgo en un piso incendiado en Santa Marina

Entrada en los juzgados de Badajoz de uno de los detenidos.

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:43 | Actualizado 10:29h.

Los dos detenidos por la muerte de María Antonia Sánchez, la joven que apareció apuñalada tras apagar un incendio en el piso en el que vivía sola Badajoz, ya están en los juzgados de la capital pacense para prestar declaración.

Según avanzó HOY, los arrestados son un joven que conocía a la víctima, natural de La Haba, y el padre de este. La funcionaria fallecida, de 29 años, sufrió varias heridas de arma blanca y luego trataron de incendiar su piso, donde hubo tres focos de fuego. Los bomberos de la capital pacense que acudieron a sofocar las llamas en la vivienda, situada en un cuarto piso alquilado hace poco por la fallecida, encontraron el cadáver en una habitación, durante las labores de ventilación.

Ampliar Entrada del furgón policial en los juzgados de la Ronda Norte. J. V. Arnelas

Tras pasar a disposición judicial, se espera que a lo largo del día se conozcan los cargos que se imputan a los dos hombres detenidos por un crimen que ha causado consternación en Badajoz.

Según ha podido saber este diario, el autor del crimen habría confesado a su padre los hechos y este, posiblemente junto a su hijo, intentaron, sin éxito, calcinar la vivienda donde se encontraba el cuerpo para borrar las pruebas.

Hasta la vivienda, ubicada en un cuarto piso, llegaron, además de los bomberos del Ayuntamiento, agentes de la Policía Local y Nacional. Después, la Policía Científica analizó la vivienda para esclarecer lo sucedido e iniciar las investigaciones, que se han centrado primero en el entorno de la víctima -como es lo habitual- y en sus anteriores parejas, ya que todo apunta a un crimen de violencia de género.

