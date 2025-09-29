La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil Se le imputa homicidio e incendio, mientras que su padre no pudo declarar este lunes porque se sintió indispuesto y tuvo que ser trasladado al hospital

La respuesta estaba muy cerca. Un vecino de María Antonia Sánchez ingresó este lunes en prisión como presunto responsable de su muerte y del incendio en el que intentaron calcinar su cuerpo dentro de su piso en Badajoz. El padre del este vecino, que también fue detenido por los hechos, se encontró mal antes de declarar y tuvo que ser trasladado al hospital. Se espera que este martes el juez determine si también entra en la cárcel de forma preventiva.

Una de las claves es determinar la relación entre la víctima y el presunto autor de su muerte. Además de ser su vecino se investiga si existía una relación previa. La letrada pacense Alicia Correa, que asiste a uno de los procesados, indicó este lunes que al estar bajo secreto de sumario no tienen datos, pero que la tramitación continúa en el Juzgado de Instrucción número 2. No ha pasado por tanto al Juzgado de Violencia de Género, que tendría que asumir la causa si hubiese una relación entre ambos.

Los detenidos, padre y hijo, llegaron a los juzgados de Badajoz, en Ronda Norte, a las 9.25 horas. Ambos fueron asistidos por abogados de oficio asignados porque estaban de guardia este lunes.

Dos horas después iban a comenzar las declaraciones en el juzgado de instrucción número 2 de Badajoz, que lleva el caso porque estaba de guardia el jueves pasado, cuando se descubrió el crimen. Sin embargo, el interrogatorio no arrancó porque el padre se sintió indispuesto.

Hasta el Palacio de Justicia se desplazó un médico, que atendió al hombre y determinó que debía ser trasladado a un centro sanitario, por lo que quedó interrumpido su procesamiento. El juez prorrogó su detección judicial al no haberle podido tomar declaración. Se espera que este martes vuelva a los juzgados para cumplir este trámite. Todo indica que también se decretará su ingreso en prisión, ya que, según avanzó HOY, él mismo se autoinculpó ante la policía.

En cuanto a su hijo, se negó a declarar ante el juez, que finalmente determinó que ingresase en prisión provisional de forma comunicada, pero sin fianza. Es decir, que por el momento no podrá salir hasta el juicio si las circunstancias no cambian durante la fase de instrucción.

Los cargos

Sobre los cargos, está siendo investigado por los presuntos delitos de homicidio e incendio doloso. Se le considera el presunto autor de las puñaladas que acabaron con la vida de María Antonia Sánchez y responsable del incendio provocado que tenía por objetivo ocultar el crimen.

La causa continúa bajo secreto de sumario y el Juzgado de Instrucción número 2 destacó que la investigación sigue abierta.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, habló ayer sobre el caso y pidió calma y no especular sobre este suceso. Indicó, además, que las hipótesis en torno a este crimen siguen abiertas, por lo que quedan líneas de investigación que agotar,

El suceso se descubrió el jueves por la mañana. Los vecinos de la víctima alertaron del fuego porque percibieron humo y olor a quemado. Los bomberos, al entrar en el piso, comprobaron que había tres focos separados con llamas, lo que les hizo sospechar desde el primer momento que se trataba de un incendio provocado.

Al sofocar el fuego y abrir las puertas para ventilar, localizaron el cuerpo de la víctima, al parecer debajo de unos enseres que pudieron prender para tratar de borrar las pruebas del crimen.

La autopsia mostró que además de las quemaduras la joven, funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, presentaba numerosas heridas de arma blanca. Según ha podido saber HOY, en el pecho y el cuello.

Los hallazgos movilizaron desde el principio el protocolo de investigación de la Policía Nacional. De hecho el viernes el piso fue inspeccionado por especialistas en incendios llegados de Madrid.

El sábado se produjeron las dos detenciones. Según ha podido saber este periódico, se trata de un hijo y su padre. El segundo acudió a dependencias policiales, donde se autoinculpó de parte de los hechos y en el interrogatorio se desveló el papel de su hijo, que fue arrestado poco después.

El autor del crimen habría confesado a su padre los hechos y este, posiblemente junto a su hijo, intentaron sin éxito calcinar la vivienda donde se encontraba el cuerpo para borrar las pruebas.

Conmoción

La muerte de Marián, como la llamaban sus conocidos, ha conmocionado a su localidad natal, La Haba, que ha decreto cuatro días de luto. Inicialmente el Ayuntamiento marcó dos días, pero al conocer las trágicas circunstancias de la muerte, se ha ampliado el luto hasta este martes 30 de septiembre.

Esta joven de 29 años era muy querida en su localidad, así como sus padres y su hermana. El funeral se celebró el sábado pasado.

Sus compañeros del Instituto Nacional de Servicios Sociales en Badajoz también celebraron ayer a media mañana un minuto de silencio a las puertas de su sede para mostrar su dolor. Acudió el delegado del Gobierno en Extremadura. También estuvieron en el minuto de silencio la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés; la directora provincial del INSS, María Fernanda Trejo; el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Miguel Santiago; o representantes de la Policía Nacional. También el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan Mari Delfa; y el concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, Juancho Pérez.

María Antonia Sánchez, natural de La Haba, era funcionaria desde hace dos años y había logrado plaza en la sede pacense del servicio nacional.

Era una trabajadora muy responsable, según sus compañeros, por lo que el jueves pasado se inquietaron cuando faltó sin avisar. Además tenía una reunión a primera hora. Varios decidieron ir a buscarla a su piso y se encontraron con la policía y los bomberos. Cuando les informaron del fallecimiento de la joven se vivieron momentos de mucho dolor en la puerta de la casa.

También se han visto muy afectados por las noticias los vecinos del número 54 de la avenida de Santa Marina. En este bloque, con cuatro pisos por altura, se conocen bien los vecinos. Muchos habían saludado a Marián y ayer estaban conmocionados al saber que no solo ha sido asesinada su vecina, sino que el presunto responsable en otra de las personas con las que han convivido.

Conocidos de la víctima colocaron flores y velas en el portal de esta casa, situada frente al Paseo Fluvial, a modo de recuerdo. Frente a la puerta ayer pasaron numerosos medios de comunicación, incluidas televisiones nacionales, que trataron de hablar con los vecinos del bloque.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ya mostró sus condolencias en día del suceso. «Sobrecogido por esta novicia. Un abrazo muy fuerte para todos sus familiares y amigos. DEP», indicó poco después de conocerse el fallecimiento de esta joven funcionaria.