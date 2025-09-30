El portavoz de la familia de la funcionaria asesinada en Badajoz: «pediremos la máxima pena» El abogado Antonio Fernández pide sosiego y que los parientes de la víctima permanezcan fuera del foco

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 30 de septiembre 2025, 20:45

La familia de la joven asesinada en Badajoz pide «intimidad, sosiego, paz y mantenerse fuera del foco mediático». Es el mensaje de su portavoz, el abogado Antonio Fernández que solicita estas consideraciones «para no acrecentar el dolor» que están viviendo.

El cuerpo sin vida de la joven funcionaria fue localizado el jueves pasado en su piso de Badajoz cuando los bomberos fueron a sofocar un incendio. La investigación confirmó posteriormente que había sido una muerte violenta y el fuego se inició en tres focos distintos de su vivienda para tratar de tapar las pruebas. Hay dos personas detenidas, padre e hijo. Es segundo está en prisión con cargos de homicidio e incendio doloso y el primero está pendiente de declarar ante el juez por problemas de salud.

El portavoz de la familia de la víctima agradece las muestras de cariño recibidas estos días. «Dar las gracias a La Haba, a las instituciones o a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que nos llamó anoche y estuvo cariñosísima», desveló este martes Antonio Fernández.

Fernández también muestra su agradecimiento a la Policía Nacional por lo que califica como un «excelente trabajo» y en concreto agradece el trabajo del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que afirma que ha puesto empeño personal en que el caso se resuelva.

La investigación sigue abierta

Pide, además, que se permita trabajar a la policía. «El secreto de sumario no es un capricho, es una medida que se toma en ocasiones excepcionales porque es necesario», detalla el abogado cacereño.

«Especular puede entorpecer la labor de los policías», dice Fernández que insiste en que la investigación está activa.

En cuanto al futuro juicio en torno a este caso, el portavoz indica que la familia ya cuenta con una letrada para personarse como acusación particular en nombre de la familia. Esperarán a conocer al detalle los hechos que se imputan a los detenidos, pero en todo caso afirma que buscarán la máxima pena de cárcel. «En un acto tan execrable pediremos lo máximo que se permita».

La pena por homicidio en España es de diez a quince años sin circunstancias agravantes, aunque es muy probable que en este caso sí existan. Además, si se demuestra asesinato se eleva la pena. Iría de 15 a 25 años si se prueba que hubo ensañamiento, alevosía u otras circunstancias.

Existe además la posibilidad de condenar al autor a prisión permanente revisable. Esta pena, que entró en vigor en 2015, solo se puede imponer en ciertos tipos de delitos. Se puede imponer cuando la víctima sea una persona menor de 16 años o una persona especialmente vulnerable por razón de su edad o por padecer una enfermedad o una discapacidad; cuando la condena sea motivada por más de dos asesinatos; cuando la víctima sea el Rey o la Reina de España, el Príncipe o la Princesa de Asturias, un jefe de Estado extranjero o cualquier persona internacionalmente protegida por un tratado que se halle en España; cuando se trate de un genocidio o un crimen de lesa humanidad; en aquellos casos en los que el asesinato sea cometido por miembros de una organización criminal o para ocultar una violación.

En Extremadura solo Eugenio Delgado ha sido condenado a prisión permanente revisable por la violación y el asesinato de Manuela Chavero.