Compañeros y autoridades recuerdan a la mujer apuñalada en Badajoz: «Tenía la vida por delante»

Los compañeros de María Antonia Sánchez, la funcionaria de la Seguridad Social víctima de una muerte violenta en Badajoz, han convocado un minuto de silencio este lunes ante la puerta del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Además de funcionarios, al momento de recuerdo han asistido representantes políticos y policiales. Uno de los compañeros de la joven, Francisco Javier Meléndez, ha asegurado ante la prensa que la única declaración que cabe en este caso «es condenar en firme este asesinato», sobre el que ha lamentado que «es una barbaridad», cuando era una chica que tenía la vida «por delante y que no se lo merece», recoge Europa Press.

«No se lo merece nadie, pero en este caso es especialmente doloroso», ha apuntado Meléndez, que ha añadido que cuando «toca de cerca» es cuando se adquiere «una dimensión real» de crímenes como los machistas o por violencia de género. Sin embargo, abundó en que no está confirmado que lo sea.

Cuando la joven no acudió a su puesto de trabajo el pasado jueves, su compañero ha detallado que los compañeros la echaron en falta esa mañana, y que algunos fueron a buscarla a su casa porque no respondía a los mensajes. Se encontraron con lo que había ocurrido y que ya estaban en la zona los bomberos y la policía.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, fue uno de los asistentes a este acto. En el mismo pidió «prudencia, en el sentido de que no se genere ninguna especulación y luego las investigaciones vayan por otro camino». También estuvieron en el minuto de silencio la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés; la directora provincial del INSS, María Fernanda Trejo; el general jefe de la Guardia Civil en Extremadura, José Miguel Santiago; o representantes de la Policía Nacional.

También el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan Mari Delfa; y el concejal del Instituto Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badajoz, Juancho Pérez.

José Luis Quintana ha explicado que se trataba de una convocatoria de un minuto de silencio organizado por el INSS en memoria de la funcionaria fallecida, y lo primero que ha querido pedir es «prudencia». «No vayamos a hacer daño o más daño a la familia con lo que está sufriendo. Entonces, primero prudencia, en el sentido de que no se genere ninguna especulación, que luego las investigaciones vayan por otro camino», ha resaltado.

Víctima hallada tras el fuego

Al mismo tiempo, ha lamentado que es una «desgraciada muerte con signos de violencia» y que «eso lo dice absolutamente todo». Añadió que no tenía que explicar «mucho más en este sentido» y ha aseverado que, desde el primer momento, se ha tratado de dar toda la información oportuna, primero a la hora de procurar apagar el fuego y posteriormente cuando se ha visto que había una víctima dentro, momento a partir del cual se ha decretado el secreto de sumario.

Así y a la vista de dicho secreto de sumario, por parte de la Delegación del Gobierno no ha habido «ni una sola información» y ni siquiera van a «confirmar ni desmentir ninguna información». Aseveró que no pueden «en ningún caso estropear una investigación que está abierta de manera profesional por parte de la Policía».

«Simplemente os diré que, en estos momentos, ya se han puesto a disposición judicial dos detenidos. No voy a decir absolutamente nada más para no estropear una investigación que está abierta y que lo que tenemos que tener es pruebas, se sabrá toda la verdad. Os garantizo que con la profesionalidad que tiene la Policía Nacional vamos a saber todo lo que ha pasado», ha reafirmado. «Pero, mientras tanto, no generemos ninguna especulación de ningún tipo, no generemos ni demos por hecho absolutamente nada».

«Todas las hipótesis están ahora mismo abiertas» José Luis Quintana Delegado del Gobierno en Extremadura

Y es que, como ha recalcado Quintana, «todas las hipótesis están ahora mismo abiertas». A preguntas de los medios por si se investiga como un crimen machista, ha reiterado el citado secreto del sumario y que «todas las hipótesis en este momento están abiertas», mientras que sobre la relación de los dos detenidos con la víctima ha insistido en que, como institución pública, ni la Policía Nacional ni la Delegación del Gobierno «ni confirma ni desmiente nada que se refiera a la investigación». «Sí digo que vamos a conocer la verdad, y la vamos a conocer espero que no muy tarde».