Hallan el cadáver de una mujer de 29 años al sofocar un incendio en Badajoz

La Policía Nacional está investigando la muerte de una mujer de 29 años en Badajoz. Su cadáver ha sido localizado por los bomberos cuando han sofocado un incendio en una vivienda situada en un cuarto piso de la céntrica avenida Santa Marina.

El aviso se ha producido a las 10 menos cuarto de este jueves, cuando los vecinos han alertado de un incendio en el piso. Los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz se han movilizado para acceder a la vivienda y sofocar la llamas. Una vez controlado el fuego los efectivos de extinción de incendios han localizado el cuerpo sin vida de la joven, que vivía en el piso de alquiler, desde hacía poco tiempo.

La policía indica que ha activado el protocolo de investigación y que, por el momento, no descartan ninguna hipótesis.

Ampliar Incendio en una vivienda de la avenida Santa Marina. JV ARNELAS

El suceso ha causado mucha alarma en el centro de Badajoz y ha obligado a la Policía Local a cortar varias calles cerca del Parque Infantil para dar un acceso a los bomberos y mantener la seguridad en la zona.

Además de los bomberos y policías, al lugar de los hechos se han movilizado sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de Cruz Roja. Los compañeros de trabajo, que echaron en falta a la mujer esta mañana, se han desplazado también hasta el lugar donde se ubica el domicilio incendiado.

La policía científica recaba pruebas para tratar de esclarecer lo sucedido.

En actualización Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.