¿Qué ha pasado este jueves, 23 de octubre, en Extremadura?
Coge el relevo del hermano del presidente del Gobierno

Miguel Calderón: «Comparto la democratización de la cultura a través de la ópera»

El músico cacereño, que ha sido profesor del conservatorio superior, es el nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Miguel Calderón Domínguez cumplirá 32 años el próximo mes con el objetivo de democratizar la cultura en la provincia de Badajoz, un fin que ... persigue desde el puesto que acaba de conseguir como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense. En la carta de presentación de este profesor de viola y piano, y graduado en Derecho por la Uex, figura que con solo 22 años fue seleccionado para el 'Pacific Music Festival', que reúne el talento mundial en la música clásica en Sapporo (Japón).

