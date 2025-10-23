Miguel Calderón: «Comparto la democratización de la cultura a través de la ópera»

Miguel Calderón Domínguez cumplirá 32 años el próximo mes con el objetivo de democratizar la cultura en la provincia de Badajoz, un fin que ... persigue desde el puesto que acaba de conseguir como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense. En la carta de presentación de este profesor de viola y piano, y graduado en Derecho por la Uex, figura que con solo 22 años fue seleccionado para el 'Pacific Music Festival', que reúne el talento mundial en la música clásica en Sapporo (Japón).

No le preocupa la polémica que ha rodeado a este puesto en los últimos años por el proceso judicial que busca aclarar si la institución amañó el trabajo para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, sino que afirma tener la mirada puesta en incentivar la cultura en la provincia, colaborar con los cuadros docentes de los dos conservatorios de la ciudad y ofrecer una oportunidad laboral tanto a los alumnos actuales como a los titulados en sus aulas.

En esta entrevista, concedida por teléfono a HOY horas después de publicarse la resolución que le adjudica el puesto, conversa sobre sus intenciones en los próximos meses.

-¿Por qué se ha presentado a la plaza de jefe de la Oficina de Artes Escénicas?

-Estoy muy relacionado con los conservatorios de música, he trabajado los últimos años en el conservatorio superior Bonifacio Gil y he podido conocer de primera mano las necesidades, fortalezas, oportunidades de nuestros centros, tanto del superior como del profesional Juan Vázquez. Y vi la oportunidad de presentar mi propuesta con mi visión de las necesidades que tienen los centros en la coordinación de actividades no docentes y, también como músico activo, respecto de la producción lírica que se ha hecho estos años.

-Ha trabajado en el conservatorio superior, ¿cuántos años y con qué funciones?

-He estado trabajando en el conservatorio cinco años como profesor de viola, música de cámara y dirección de conjuntos. También he impartido la asignatura 'Gestión artística' en el conservatorio, con la que intentamos inculcar conocimientos jurídicos y económicos y no solo música porque son competencias que hoy por hoy son fundamentales para enfrentarse al mercado laboral.

-¿En qué trabajaba cuando se presentó a este puesto? ¿Dónde vivía?

- Vivo en Badajoz y estaba impartiendo docencia en la Universidad de Extremadura, en la Facultad de Educación y Psicología, en el Departamento de Expresión Artística y Musical, y colaboro con la Orquesta de Extremadura como profesor de viola, y también con mi actividad como director de orquesta 'freelance'.

- Usted es profesor de viola y piano, ¿tiene la titulación como director de Orquesta?

-Tengo un programa superior de dirección, he obtenido la formación más importante de dirección de orquesta a través de cursos y clases especificas con maestros por toda Europa.

Ampliar El último montaje del programa Ópera Joven, Carmen, agotó las entradas en su estreno en Badajoz en noviembre de 2024. HOY

- ¿Quiere continuar promoviendo la ópera desde la Diputación?

-Aun tengo que aterrizar en el puesto, conocer la situación del proyecto que se inició y del que desconozco los recovecos que salieron a licitación. Sé por la prensa que quedó desierto y desconozco con precisión y detalle el estado del proyecto para 2025. En cuanto tenga conocimiento de esta información y pueda estudiarla, y establecer las líneas, elaboraré la propuesta para continuar con la iniciativa (como aparece en las bases de la convocatoria del puesto). La iniciativa, más allá de que no haya sido adjudicada, cumple una función y se inspira en un principio que comparto: la democratización de la cultura, la accesibilidad a la cultura de calidad, especialmente de la ópera, pero no solo, también de la danza y el teatro. Porque la ópera es arte en mayúscula en la que se usan elementos más allá de lo meramente musical, como la escenografía, la danza... La intención es continuar y seguir promoviendo que la cultura sea accesible en todos los rincones de la provincia. Que un ciudadano tenga las mismas oportunidades de acceder a una cultura de calidad que quien vive en Badajoz, Madrid, Valencia o Barcelona.

-¿La ópera interesa en los pueblos?

-Sí, sí. Generalmente se ha entendido la música y la cultura en general como un ente para las élites. Sin embargo, la sensibilidad no está relacionada con la posición socio-económica ni con la cultura de libro, sino que se relaciona más con la sensibilidad y la forma de ser. Por eso cuando un producto musical tiene una alta calidad es capaz de conectar con personas que no tienen conocimiento específico, pero que son capaces de disfrutarla, algo que está relacionada con la bondad y la capacidad de admirar la belleza.

-¿Le da reparo este puesto de trabajo por la polémica que lo rodea?

- No es reparo. Cuando hagan el nombramiento lo asumiré con mucha responsabilidad y respeto a la institución y a la comunidad educativa en lo que respecta a las actividades no docentes de los dos conservatorios. Me enfrento a este trabajo con ilusión, mucha prudencia y responsabilidad, y con un objetivo claro de tener una actitud cooperativa y flexible con el claustro y su directiva, y también con la dirección de área y la delegación de cultura a la que pertenece el puesto.

-¿En qué consiste el proyecto que ha presentado a este proceso al que han concurrido otros quince aspirantes y que le ha valido ser el seleccionado?

-Se ha basado en la planificación ordenada y en la toma de contacto directo. Si algo se puede caracterizar mi propuesta es que es realista, porque conozco la situación y necesidades (de los conservatorios), y tengo el conocimiento jurídico y económico de los recursos y de los principios que inspiran el proyecto. Me refiero a la corresponsabilidad y la eficacia en el gasto público. He elaborado una propuesta multinivel para la oficina de artes escénicas, que se basa en los principios de coordinación, estructura operativa, institucional, la transparencia, la flexibilidad, la evaluación continua y el trabajo integral. A la hora de tomar decisiones hay que tener en cuenta las necesidades priorizando los objetivos que se pretenden conseguir, como es democratizar la cultura y velar porque todo el mundo que quiera pueda acceder a un concierto de música clásica, y promocionar la labor tan fantástica de los cuerpos docentes de los conservatorios, y que tanto los alumnos actuales como los egresados se van beneficiados de las iniciativas que se llevan a cabo.

-¿Qué quiere hacer en este puesto?

-Promocionar y colaborar con los dos conservatorios y cuerpos docentes por el lado de la coordinación y por la parte de la lírica y la comunicación mejorar lo que se pueda a través del programa específico Ópera Joven y a través de fomentar nuevos públicos. Y también de generar oportunidades en Extremadura, lamentablemente muchos extremeños se han tenido que ir fuera a trabajar y creo que puedo contribuir a través de mi quehacer a que todo este talento pueda volver a su tierra.