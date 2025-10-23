HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
El director de orquesta Miguel Calderón, durante una actuación. HOY
Coge el relevo del hermano del presidente del Gobierno

El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz

Ha sido seleccionado en un proceso en el que han participado 16 aspirantes en los últimos meses

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:12

Comenta

El extremeño Miguel Calderón Domínguez toma el relevo al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, al convertirse en el nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas ... de la Diputación de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

