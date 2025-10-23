El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz

El extremeño Miguel Calderón Domínguez toma el relevo al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, al convertirse en el nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas ... de la Diputación de Badajoz.

El Boletín Oficial de la Provincia recoge este jueves el nombramiento, tras un proceso de selección en el que han participado 16 músicos. La mayoría de ellos, como Calderón, directores de orquesta.

La propuesta surge del diputado del área de Cultura «en base a las valoraciones emitidas por quienes en su condición de personas colaboradoras técnicas, le asisten y prestan asesoramiento» concluyen que «la persona más idónea» para ponerse al frente del programa Ópera es el director extremeño «tras considerar las puntuaciones obtenidas en las entrevistas y en la valoración de méritos, así como el análisis cualitativo de las defensas de los proyectos presentados, conforme a la argumentación esgrimida en su informe y que consta en el expediente».

El nombramiento está firmado por la presidenta, Raquel del Puerto.

Miguel Calderón Domínguez, de 31 años, ha sido profesor de viola y música de cámara en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz, aunque no este curso y ha sido responsable la orquesta de cuerda 'Bonifacio Gil'.

También es licenciado en Derecho y promovió la creación de la asignatura 'Gestión artística' en el conservatorio pacense. Cuenta con una dilatada trayectoria que le ha llevado a participar en distintas agrupaciones musicales. Entre ellas, como director titular en la Asociación Orquesta de Cámara 'Joaquín Turina' (Madrid) -de la que fue mimebro fundador- y director asistente de la Orquesta de Extremadura. Entre otros destinos, ha dirigido a la Pacific Music Festival Orchestra (PMFO) en Sapporo (Japón).

Ampliar Miguel Calderón. HOY

Formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, violista y director de orquesta extremeño, ha sido director invitado de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria (JOSS) y ha dirigido la Orquesta Sinfónica de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) en «Le Touquet ParisPlage» (Francia) en el marco del Touquet International Music Masters.

Calderón tiene relación con el mundo musical extremeño, dado que ha sido también director asistente de la Fundación Orquesta de Extremadura, en la que ha realizado labores de asistencia con la Orquesta Joven de Extremadura (OJEX) y con la Orquesta de Extremadura (OEX). En su extenso figura que ha participado como director invitado y profesor en distintas orquestas.

¿En qué consiste su trabajo?

Según las bases de la convocatoria que ha regulado su selección, entre las funciones se encuentra la coordinación de las actividades paralelas no docentes de los conservatorios pertenecientes a la Diputación Provincial de Badajoz, Superior de Música Bonifacio Gil y Profesional de Música Juan Vázquez.

El seleccionado también se encargará de la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de los conservatorios, o coordinación de las personas que lleven a cabo esas direcciones,

También se pide ahora la «coordinación, junto con el equipo directivo de los conservatorios, en la organización de los ciclos en los que participan los grupos instrumentales», así como la coordinación de profesores para los ensayos.

Además, la convocatoria cita especialmente la ópera, dado que deberá «diseñar y desarrollar las acciones relacionadas con las artes escénicas de carácter lírico musical en la provincia de Badajoz y otras transfronterizas, promoviendo alianzas con otras instituciones públicas y privadas«.

Una vez seleccionado el responsable, la Diputación sacará a concurso la organización del Programa Ópera Joven que el año pasado quedó desierto y fue uno de los motivos de la dimisión de David Sánchez a principios de febrero.