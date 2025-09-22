El nuevo jefe de Artes Escénicas se incorporará a la Diputación de Badajoz en octubre

El nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz se incorporará en octubre al puesto, cuando haya terminado el ... proceso de selección al que se han presentado 16 candidatos. Este le tomará el relevo a David Sánchez, que se hace llamar Azagra en el mundo musical y que presentó su renuncia en febrero. Lo hizo en mitad del proceso judicial aún abierto con el que se busca aclarar si fue una convocatoria a medida para el hermano del presidente del Gobierno.

Mientras la Audiencia de Badajoz da a conocer su decisión sobre si sienta en el banquillo al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a David Sánchez, junto a otras nueve personas vinculadas con la institución, la Diputación ha desarrollado de forma paralela una nueva convocatoria para buscar al encargado de difundir la ópera en la provincia.

Este martes y miércoles se realizan las 16 entrevistas a los interesados en cubrir la plaza, que tiene un salario anual bruto de 56.575 euros este año. Los encuentros durarán un máximo de 45 minutos y son de los últimos últimos pasos del proceso, dado que los interesados ya han presentado su proyecto para el puesto y tendrán que defenderlo. De hecho, según las bases de la convocatoria, se tendrá en cuenta «la apreciación discrecional de la idoneidad que pudiera concurrir (en los candidatos) en base a la entrevista personal con ellos».

Hay que tener en cuenta que no es una plaza para toda la vida, sino un contrato de alta dirección y su cese depende directamente de la Presidencia, sin derecho a indemnización. La idea de la institución provincial es que la persona seleccionada esté incorporada en su puesto antes de finales de octubre.

Una vez que esté ya trabajando, el organismo provincial publicará de nuevo el concurso para la producción de la sexta edición del programa Ópera Joven. Este quedó desierto a finales de enero y fue el detonante para que David Sánchez presentara su renuncia solo unos días después. Para entonces había decidido ya las producciones que quería poner en escena entre finales de este 2025 e inicios de 2026. Iban a ser 'La ópera de los Tres Peniques', con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht; y la infantil de 'Brundibar', de Hans Krása.

La polémica que rodea a este programa de la provincia y las visitas que tuvo la última organizadora por parte de la Inspección de Trabajo pudieron influir en que ninguna empresa presentara su oferta.

El contrato era interesante para firmas locales, dado que su importe fue 373.125 euros, con IVA incluido. El objetivo es desarrollar los trabajos que conlleva la celebración de óperas en varios municipios de la provincia de Badajoz, con posibilidad de que se celebren también en Portugal.

Según el contrato que quedó desierto, abarcaría las producciones de 2025 y las giras que se puedan celebrar con el espectáculo principal y el de ópera infantil en el año 2026, así como las actividades didácticas. La Diputación argumentó que «no cuenta con personal para afrontar estos servicios específicos de este contrato según las dos líneas de actuación». Es decir, las óperas en sí y las actividades paralelas para difundir este género musical en la provincia pacense.

En la identidad del programa Ópera Joven está acercar la ópera para su conocimiento y admiración al público en general y los jóvenes en particular, indicaba el contrato, que incidía en que ofrece nuevas oportunidades a jóvenes músicos, cantantes o artistas en general especialmente en nuestra provincia y región, como es el alumnado y exalumnado de las escuelas de música de Badajoz que participan.