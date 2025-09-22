HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
Público a las puertas del teatro López de Ayala el día del estreno de la ópera Carmen en el invierno de 2025. HOY
Coge el relevo a David Sánchez

El nuevo jefe de Artes Escénicas se incorporará a la Diputación de Badajoz en octubre

La Diputación de Badajoz sacará a concurso de nuevo el contrato para producir la sexta edición del programa Ópera Joven

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:38

El nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz se incorporará en octubre al puesto, cuando haya terminado el ... proceso de selección al que se han presentado 16 candidatos. Este le tomará el relevo a David Sánchez, que se hace llamar Azagra en el mundo musical y que presentó su renuncia en febrero. Lo hizo en mitad del proceso judicial aún abierto con el que se busca aclarar si fue una convocatoria a medida para el hermano del presidente del Gobierno.

