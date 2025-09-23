El juicio del hermano de Sánchez y Gallardo en la Audiencia se prevé a inicios de 2026

El secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, se saludan ante la Guardia Civil en el juzgado de Badajoz el día de su declaración ante la jueza.

Rocío Romero Badajoz Martes, 23 de septiembre 2025, 20:41

La Audiencia Provincial de Badajoz ha sentado por primera vez en el banquillo al hermano de un presidente del Gobierno, el de Pedro Sánchez (David), y a otras diez personas vinculadas con su contrato en la Diputación de Badajoz en 2017. Entre ellos, al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que era el presidente de la institución provincial cuando se gestó ese puesto de trabajo en 2016 y se adjudicó a David Sánchez en 2017.

Pero el juicio, que les puede tanto condenar por prevaricación y tráfico de influencias como también absolver, no tendrá lugar de manera inmediata. Distintas partes del procedimiento dan prácticamente por imposible que se celebre antes de final de año y confían en que pueda fijarse para inicios de 2026. Otras menos optimistas alargan el plazo hasta el primer semestre del año o después.

Las vistas se van a celebrar en la Audiencia Provincial por la importancia de las penas que han solicitado las acusaciones populares lideradas por Manos Limpias, pero en la que también está integrada Hazte Oír, Vox y PP. Las penas más altas, para David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, llegan a los tres años de prisión y 15 de inhabilitación, así como multas. Al hermano del presidente le reclaman que devuelva también los salarios cobrados durante sus años en la institución provincial.

Aun quedan algunos pasos por dar antes de que la Audiencia pueda marcar los días en el calendario. El primero lo ha dado la misma jueza Beatriz Biedma en una diligencia notificada este martes a los abogados de la defensa antes incluso de que recibieran la decisión de la Audiencia dando paso al juicio oral y contra la que no cabe recurso. Si esta última se ha producido sobre las once y media, la jueza ya había notificado tres horas antes a los abogados el plazo para presentar sus escritos de defensa.

La diligencia de ordenación está fechada ayer lunes y da un plazo de diez días a los abogados para que presenten sus escritos. Las acusaciones ya presentaron los suyos, por lo que estos son los últimos que faltan. Una vez que estén todos, los documentos pasarán a la Audiencia y Beatriz Biedma, la titular que ha desarrollado toda la investigación desde el Juzgado número 3 de Badajoz, habrá terminado su tarea en este procedimiento.

En esos documentos tanto la acusación como la defensa piden las pruebas que quieren trasladar durante el juicio oral. Esto es, si quieren llamar a testigos a declarar (que pueden ser nuevos o personas que ya contestaran a Beatriz Biedma durante la investigación) o solicitar nuevos informes a otros organismos. Pero, según explican las fuentes consultadas, en un procedimiento de este tipo lo habitual es que solamente se llame a testigos.

El Tribunal que va a juzgar, que es la Audiencia, se pronunciará sobre las pruebas que admite, las que descarta y fijará el calendario para el inicio de juicio.