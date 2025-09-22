HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Gómez Ramírez, uno de los aspirantes a ser el próximo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. HOY
Oficina de Artes Escénicas

Estos son los 16 candidatos para sustituir al hermano de Pedro Sánchez

Los 16 aspirantes a convertirse en el nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz tienen las entrevistas esta semana

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:29

Los 16 aspirantes a cogerle el relevo al hermano del presidente, David Sánchez, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de ... la Diputación de Badajoz, tienen este martes y miércoles las entrevistas que seleccionarán al elegido.

  El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
