Estos son los 16 candidatos para sustituir al hermano de Pedro Sánchez

Los 16 aspirantes a cogerle el relevo al hermano del presidente, David Sánchez, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de ... la Diputación de Badajoz, tienen este martes y miércoles las entrevistas que seleccionarán al elegido.

La investigación judicial sobre el presunto enchufe del director de orquesta, conocido como Azagra, ha difundido las bondades del puesto. Esto es, un contrato de alta dirección con carácter eventual y un salario bruto que, según los presupuestos de 2025, es de 56.575 euros. Aunque no es una plaza para toda la vida y su cese depende directamente de la Presidencia, sin derecho a indemnización.

Deberá coordinar las actividades no docentes de los dos conservatorios de la ciudad y la dirección de la orquesta sinfónica, banda sinfónica y orquesta de cámara de los conservatorios. Tendrá, también, que desarrollar actividades relacionadas con la ópera en la provincia.

Entre los aspirantes hay músicos de toda España con mucha formación y experiencia. Este es, uno por uno, el perfil de cada candidato por orden alfabético.

Alberto Alpresa Rengel

Profesor con destino definitivo en el conservatorio Paco de Lucía de Algeciras (Cádiz), donde imparte Armonía, Composición y Análisis Musical. Nacido en Sevilla, ha estudiado en el Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo», hizo el máster en Creación Musical Contemporánea en Universidad de Sevilla y el de Gestión Cultural y de Industrias Creativas en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha escrito y dirigido varios documentales sobre ópera, y estrenó el último en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. También ha colaborado en el programa de 'Ópera por Barrios' de Sevilla y ha compuesto distintas bandas sonoras para películas.

Carlos Federico Álvarez Molina

Trabaja como director de Cultura y Deporte en el Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) desde agosto de 2024. Graduado en Pedagogía de Educación Primaria por la Universidad Camilo José Cela con menciones en Educación Física y Música, y licenciado en Interpretación Escénica, tiene también varios másteres. Entre ellos, en Artes del Espectáculo Vivo y el de Formación de Profesorado en Música. Trabajó durante diez años como actor en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y ha tenido relación con Extremadura, dado que fue profesor de Artes Escénicas en el colegio de San José de Villafranca.

Miguel Calderón Domínguez

Ha sido profesor de viola y música de cámara en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz. Este graduado en Derecho por la Universidad de Extremadura es director de orquesta con una dilatada trayectoria que le ha llevado a participar en distintas agrupaciones musicales. Entre ellas, como director titular en la Asociación Orquesta de Cámara 'Joaquín Turina' (Madrid) y director asistente de la Orquesta de Extremadura. Entre otros destinos, ha dirigido a la Pacific Music Festival Orchestra (PMFO) en Sapporo (Japón).

Alberto Cubero Moreno

Cursó sus estudios en Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Musica de Málaga y los estudios superiores de Piano en el Conservatorio Superior de Música 'Rafael Orozco' de Córdoba, así como realizó el máster en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid y otro de Dirección orquestal por la Universidad de Valencia. Destaca en la dirección de óperas, ha dirigido diferentes orquestas de forma titular o asistente, y ha creado el COOL (Córdoba Opera Lab), desde donde ofrece desarrollar su carrera en un entorno profesional a jóvenes talentos en el International Opera Studio de Córdoba.

Cristina Inmaculada de Frutos Alonso

Directora de orquesta y profesora de música, comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio de Segovia, su ciudad natal, en la especialidad de Piano. Obtuvo el título de Composición en el Conservatorio Superior de Madrid y ha estudiado Dirección de Orquesta en la Academia Nacional Superior de Orquesta (ANSO). Colabora con orquestas sinfónicas y bandas profesionales a través de su proyecto Proyeducart.

Ha sido la única aspirante en la anterior convocatoria del puesto en 2016 que denunció un presunto amaño de plaza para David Sánchez, por lo que fue llamada a testificar en el juzgado. Es también la única que repite.

David Gómez Ramírez

Es el director artístico de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras, donde es el responsable de una escuela de música para niños y una banda juvenil. Formado en los conservatorios superiores de Sevilla y Valencia, obtuvo el título de Dirección de Orquesta en este último. Titular de la Orquesta Sinfónica de Sagunto (2009-2016), desde 2015 es director invitado de la VNOB Vietnam National Opera and Ballet. Ha obtenido varios primeros premios y distinciones en las áreas de Composición y Dirección Musical. En España ha dirigido a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y a la Orquesta de Valencia, de la que fue su director asistente.

Pablo Martínez Pegalajar

Director de orquesta, musicólogo y compositor español que ha desarrollado gran parte de su formación y carrera en Estados Unidos, donde llegó con una beca de La Caixa. En la temporada 2023/2024 consiguió la dirección de la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. Actualmente está afincado en Granada, donde colabora con la Fundación Archivo Manuel de Falla. Además, investiga sobre el repertorio sinfónico andaluz y español, y sus relaciones con la música estadounidense. Ha sido premiado por la competición internacional de jóvenes directores 'Maestro Borislav Ivanov' de la ópera estatal de Varna en Bulgaria.

Natalia Montañés Bori

Directora de la Unió Musical de Catarroja, se formó en los conservatorios Joaquín Rodrigo de Valencia y en el Manuel Massotti de Murcia mientras estudió Psicología en la Universidad de Valencia. Ha ampliado sus conocimientos de Dirección de Orquesta en el Berklee College de Boston, ha sido profesora asistente de cursos y estuvo becada por la Generalitat Valenciana. Ha dirigido distintas agrupaciones en España y otros países como Argentina y Brasil, además de Estados Unidos, donde participa en el festival del Midwinter Clinic (Minnesota) y el Midwest Clinc (Chicago). Ha producido, coordinado y dirigido conciertos de homenaje a la música valenciana.

Esteban Morales Galvez

El actual gerente de la Orquesta Ciudad de Málaga completó los estudios superiores de Percusión en el Conservatorio Superior de Granada. Tras una larga carrera en España, fue timbal-solista en la Orquesta de Extremadura y ha sido gerente de esta entre 2016 y 2024. En este tiempo puso en marcha el programa socioeducativo Afinando, del que forman parte casi 300 niños y jóvenes, así como amplió acuerdos con instituciones. Ha ejercido como docente sobre percusión clásica y es cofundador del proyecto empresarial Insoundmallets, firma dedicada a la construcción, venta y distribución internacional de material de percusión.

Antonio Moya Tudela

Catedrático de Concertación de Ópera Española (en máster) y Reportorio Vocal (en grado) de la Escuela Superior de Canto de Madrid, Antonio Moya Tudela tiene un amplio currículum en actuaciones, docencia y formación que supera los 30 años de carrera. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, es doctor en Música por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y doctorado en Economía Aplicada y Hacienda Pública en la UNED. Tiene, en total, once titulaciones superiores oficiales. Entre ellas, Dirección de Orquesta y Coro, y Composición. Ha actuado como pianista y director de repertorio sinfónico, contemporáneo, ópera, zarzuela, oratorio y ballet. Ha compuesto más de 15 obras de géneros distintos, y alguna estrenada en el Auditorio Nacional.

Por oposición, es profesor titular de las especialidades de Orquesta, Piano y Coro, y también del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música. En 2002 obtuvo una plaza de Catedrático de Dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; en 2012 logró otra plaza como catedrático de Concertación de Ópera y Oratorio en la Escuela Superior de Canto de Madrid. En 2005 se convirtió en académico correspondiente en Madrid de la Real Academia de Córdoba.

Borja Quintas Melero

Es director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), director del Teatro Russkaya Opera de Moscú y director titular de la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, entre otras agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra. Ha sido invitado a dirigir otras como la London Symphony Orchestra o la New Russia Symphony Orchestra. Ha tenido una intensa actividad operística en Rusia y ha dirigido agrupaciones corales como el Orfeón Donostiarra. Ha trabajado con jóvenes agrupaciones sinfónicas como la Joven Orquesta Nacional de España y la Joven Orquesta Sinfónica de los Urales en Ekaterimburgo.

Nacido en Madrid, se graduó en Dirección de Orquesta y Ópera en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, como pianista cursó estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Conservatorio de Moscú. Es catedrático de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y director académico del Máster en Dirección Sinfónica, Instrumental y vocal del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid. Desde 2012 es Patrono de la Fundación Eutherpe.

Erina Sofhia Sanders Gómez

Creadora y directora de '¡Oh! Project', una plataforma que utiliza el arte como método de diálogo intercultural y que usa la danza como metodología educativa en niños y adolescentes. También es co-directora de Creand¡Oh! en Alcalá de Henares, que comprende una escuela de artes escénicas, ocio sociocultural y eventos artísticos. Es graduada en Historia, se ha especializado en la gestión de proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial, en Producción y Gestión de Artes Escénicas y en Internacionalización de Empresas Culturales y Artísticas y es miembro de la Cátedra UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos.

A estos aspirantes se suma María Hernández Gallego y los candidatos Luis Miguel García González, Georgina Sala Candela e Isabel Vacondeus Fernández, con quienes no ha sido posible contactar.

Mérito y capacidad

La convocatoria del puesto como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 23 de mayo, recoge que «la valoración de las personas aspirantes atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad». Además del curriculum, se tendrá en cuenta «la apreciación discrecional de la idoneidad que pudiera concurrir (en los candidatos) en base a la entrevista personal con ellos».

La entrevista, que como se ha indicado antes tendrá lugar el martes o el miércoles, se centrará en el curriculum, los méritos y el proyecto ya presentado, así como «todos aquellos aspectos que permitan evaluar la idoneidad del candidato para el puesto». Está previsto que cada una dure como máximo 45 minutos.

Para optar al puesto es necesario ser licenciado, pero no es indispensable ser funcionario. Se puede ser profesional del ámbito privado con una experiencia mínima de cinco años.

Entre los méritos, que son calcados de la convocatoria de 2017 que logró David Sánchez, se valorará la titulación académica de Profesor Superior de Música, especialidad en dirección de orquesta o en otra especialidad; el máster en dirección de orquesta y la experiencia profesional en este ámbito, así como los idiomas.