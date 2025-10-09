El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez Francisco F. afirmó desconocer si había una relación entre su hijo y la víctima porque no tenía una relación muy cercana con el joven

Natalia Reigadas Badajoz Jueves, 9 de octubre 2025, 07:33

Francisco F., el padre del presunto autor del homicidio de Badajoz, declaró el martes ante el juez que lleva la investigación de la muerte de María Antonia Sánchez, la funcionaria de 29 años asesinada hace dos semanas. Este vecino de Badajoz, que también está encarcelado e investigado por este homicidio, aseguró que desconoce si existía una relación previa entre su hijo y la víctima.

Según ha podido saber HOY, el padre pidió declarar el martes tras negarse inicialmente. Lo hizo después de que la Policía Nacional registrase su vivienda en Pardaleras el lunes.

En su declaración volvió a reconocer parte de los hechos en torno al crimen, aunque solo con posterioridad al homicidio, es decir, como presunto encubridor y participe en el fuego provocado del piso de la funcionaria. Por el momento se mantiene el secreto de actuaciones, por lo que Francisco F. desconoce las pruebas que hay contra él o las razones por las que se le imputa por homicidio, al menos por el momento.

A Francisco F. le preguntaron en el interrogatorio por la relación de su hijo Ismael con la víctima, pero afirmó que desconoce cuál era. De hecho aseguró que su relación con su hijo no era muy fluida.

La declaración de este padre podría suponer un cambio en el caso de cara al futuro juicio. Si finalmente se establece que solo encubrió el crimen, las leyes españolas establecen la excusa absolutoria, es decir, se exime de responsabilidad penal a los parientes cercanos que encubren ciertos delitos. La defensa de Francisco F, de hecho, ha pedido su puesta en libertad, pero ha sido rechazada por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas, ya que los investigadores siguen recopilando datos.

Conocido en Badajoz

Este pacense, que es conocido en la ciudad por trabajar en hostelería y en aparcamientos de pago, fue detenido el sábado 27 de septiembre, dos días después del hallazgo del cuerpo de la funcionaria en su vivienda. Francisco F. acudió por sí mismo a la Policía Nacional para autoinculparse y posteriormente fue detenido su hijo.

El lunes 29 de septiembre padre e hijo pasaron a disposición judicial, pero Francisco F. sufrió un desvanecimiento y fue trasladado al hospital, donde pasó tres días ingresado. El juez le visitó en el Hospital Perpetuo Socorro, pero en esta cita el padre se negó a declarar como ya había rechazado este trámite su hijo en la sede judicial. Una semana después ha cambiado de opinión, aunque su declaración no aclara una de las dudas en torno al crimen, la relación entre el presunto autor y la víctima.

Continúan, por tanto, las incógnitas en torno a la muerte de esta joven que conmocionó a Badajoz y a su localidad natal, La Haba.

Francisco F. declaró en el Juzgado de Instrucción número 2, que mantiene el caso, al menos por el momento. El juez ha cambiado porque el antiguo titular, Emilio García-Cancho, ha sido nombrado presidente de la Audiencia Provincial.

También ha cambiado de manos en caso en el Ministerio Público. En principio se ocupó Soledad Lavado al estar de guardia el día de los hechos, pero ha asumido la acusación Diego Yebra. A la declaración también acudieron los abogados de los dos detenidos y la acusación particular que representa a la familia de la víctima.