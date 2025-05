Gallardo quiere estar como diputado en la Asamblea el próximo 29 de mayo

Diez días. Es el plazo que se ha marcado el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, para formar parte de la Asamblea de Extremadura como diputado ... . El próximo día 29 de mayo está previsto que se celebre un nuevo pleno en la cámara regional y, de ser ya diputado, podrá preguntar a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Gallardo anunció el pasado viernes que daba el paso para convertirse en diputado con el objetivo de estar «en el centro de la política» y poder confrontar ideas y políticas con la presidente extremeña. El jefe de los socialistas extremeños ha repetido este lunes ese argumento a preguntas de los medios de comunicación, que también se han interesado por el cambio de opinión que representa este paso.

En enero dijo que esperaría a entrar en la Asamblea hasta que terminara el procedimiento judicial contra la Diputación de Badajoz que él preside por el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en 2017, para evitar que pudiera pensarse que busca convertirse en aforado. Ahora, con la causa aún abierta, Gallardo ha argumentado que la instrucción ha dado un vuelco después de que la Fiscalía haya pedido el archivo la pasada semana.

Miguel Ángel Gallardo ha defendido su «derecho a cambiar de opinión si las circunstancias cambian». Y estas se han modificado. Por un lado, por ese escrito de la Fiscalía, donde habla de «conjeturas de la instructora» que dirige el Juzgado de Instrucción número 3. Por el otro, que tanto su partido como él creen que no debe esperar más para estar en la cámara regional, se ha decidido. Ha argumentado también, como ya dijera el viernes, que la «derecha y ultraderecha» que considera impulsoras del procedimiento quieren «estirar el procedimiento como un chicle» para que él no entre en la Asamblea.

Respecto a las críticas de que haya podido tomar esta decisión para convertirse en aforado en el caso de que finalmente haya juicio oral por el «caso Azagra», Gallardo ha dicho que «el proceso sigue y el aforamiento no impide que pueda seguir. Lo que hace es que lo coja otro tribunal. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia. Parece que tuvieran miedo que fuera otro tribunal distinto al de instrucción. ¿Tienen algún interés con el Tribunal de Instrucción? Los señores del Partido Popular que trasladan la idea de que por estar en la asamblea no se va a enjuiciar de la misma forma o es que realmente lo que buscan es mantenerme en fuera de la Asamblea de Extremadura«.

Como ya se ha informado, para que Gallardo pueda tomar posesión de su escaño debe dimitir un diputado y renunciar las cuatro personas que se encuentran por delante de él en la lista del PSOE a la cámara. Pero no se esperan problemas en este sentido y él le ha quitado importancia a estas renuncias este lunes.

Cambios en la Diputación

Su llegada a la Asamblea supondrá su salida de la Diputación de Badajoz, aunque Gallardo ha repetido que será de manera tranquila. No ofrece una fecha para esto ni cree que sea necesario tener prisa, dado que hay «muchos diputados del PP que también son alcaldes». En este sentido, cree que la administración local y el Parlamento regional son compatibles.

Él ya dimitió de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva al convertirse en secretario general del PSOE, un consistorio del que sigue siendo concejal. Para ser diputado o presidente de la institución provincial es necesario ser concejal o alcalde, por lo que ha venido compatibilizando ambos cargos. Y ahora, también, será diputado regional.

No obstante, su idea es dejar la institución provincial, pero no de inmediato. Su salida permitirá la entrada del alcalde de La Coronada, que es el primer suplente en la candidatura que envió el PSOE a la junta electoral central por el partido judicial de Villanueva de la Serena. Se trata de Cristian Maldonado Muñoz.

Quién será el próximo presidente de la Diputación es algo que Gallardo no ha desvelado este lunes. Dice que esa decisión no es solamente suya, sino que debe tener el aval de la dirección provincial y regional del PSOE. Ha reconocido que le gustaría que fuera una mujer, pero a renglón seguido ha dicho que también estaría satisfecho si fuese un hombre. No ha dado pistas ni apuntado a ningún nombre.

Gallardo tiene dos vicepresidentas y un vicepresidente. Raquel del Puerto, teniente de alcalde de Almendralejo, y Carmen Yáñez, primera teniente de alcalde de Mérida, son primera y segunda vicepresidenta; mientras que Ramón Díaz Farias (alcalde de Villanueva del Fresno) es el tercero.