Gallardo pasa a estar aforado y sería juzgado si sigue el caso Azagra en el TSJEx

La decisión de Miguel Ángel Gallardo de entrar en la Asamblea de Extremadura le concede la condición de aforado, reconocida a todos ... los parlamentarios autonómicos y que supone que, en el caso de ser imputado por un delito, debe ser juzgado por un tribunal distinto, de rango superior, al que le correspondería a cualquier ciudadano normal. El motivo por el que la Constitución recoge este derecho es por evitar posibles presiones políticas a las que puede verse sometido un juzgado ordinario cuando se enjuicia a un cargo público. Se entiende que un tribunal superior es más independiente ante esas presiones.

Los estatutos de autonomía de las comunidades recogen este derecho al aforamiento (el artículo 18 en el de Extremadura) para sus parlamentarios, aunque algunas regiones (Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón) lo han ido eliminando.

En el caso concreto de Gallardo, está procesado en el llamado 'caso Azagra' que investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz presidida por el dirigente socialista, a quien la juez Beatriz Biedma le imputa delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Tras la instrucción llevada a cabo durante un año, las acusaciones populares piden tres años de prisión, mientras que el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la causa. Será ahora la Audiencia Provincial de Badajoz la que deba resolver si archiva el caso o da pie a la apertura de juicio oral.

En el caso de que la causa siguiera adelante y además el actual presidente de la Diputación no se convirtiera en diputado autonómico, hubiera sido precisamente la Audiencia la encargada de juzgar el caso Azagra. Sin embargo, ahora se trasladará al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por adquirir Gallardo la condición de aforado.

Reacciones

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, considera que con su anuncio de entrada en la Asamblea el secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, además de buscar ser «aforado» lo que hace es «una confesión de culpabilidad encubierta» en el asunto de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

«Lo que ha hecho Gallardo es anunciar que se quiere blindar ante la justicia y decirle a los extremeños que quiere ser aforado», ha espetado el 'popular' después de que el líder de los socialistas en la comunidad «con nocturnidad y alevosía» haya anunciado este viernes su deseo de integrarse como diputado en la Asamblea.

«Este viernes hemos sido testigos de una confesión de culpabilidad encubierta por parte de Miguel Ángel Gallardo. A las 14,15 horas, inmerso en un proceso judicial, procesado, y a las puertas de un juicio oral, Gallardo ha anunciado que vendrá a la Asamblea de Extremadura donde será aforado. ¿Qué hay detrás de esta decisión?», se ha preguntado Sánchez Juliá, quien ha pedido que el secretario general del PSOE autonómico explique «qué es lo que teme ahora» con esta decisión.

«¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué toma esta decisión cuando está más cerca del banquillo de los acusados que del escaño?», ha cuestionado el portavoz del PP extremeño, que entiende que «lo que ha hecho Gallardo es anunciar que se quiere blindar ante la justicia y decirle a los extremeños que quiere ser aforado».

En este sentido, ha añadido que Miguel Ángel Gallardo a su juicio se contradice «continuamente», y «hace lo que dijo que no haría», ya que «primero firmó un código ético que decía que saldría del partido si se le abría juicio oral, y luego se lo acomodaron cambiando las reglas; después dijo que no vendría a la Asamblea hasta que terminara el proceso judicial, y ahora que le ve las orejas al lobo está llamando desesperadamente a las puertas del parlamento».

Así, incide Sánchez Juliá en que «Gallardo ha tomado esta decisión jugando a la ruleta rusa, sin decir qué compañero va a dimitir» para que él pueda obtener acta de diputado. «Si no sabe cuándo va a entrar en la Asamblea, si no sabe quién del Grupo Socialista dimitirá y le pasarán la katana, ¿por qué lo anuncia? ¿O hay algo detrás que no nos han contado?», ha comentado Sánchez Juliá.

«Estamos viviendo un escándalo nacional, algo inédito en la política que en pleno procedimiento judicial use estas sucias artimañas», ha lamentado el 'popular' en alusión a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz; tras lo cual ha afirmado que «hoy Gallardo, después de convertir la Diputación de Badajoz en un chiringuito creándole un cargo al hermano de Pedro Sánchez, inicia su intento de huída de la justicia confesando de manera encubierta».