Gallardo y la zona de confort

Nunca como ahora en la política extremeña se habían podido visualizar dos partes tan definidas en una misma legislatura tras el anuncio de Miguel Ángel ... Gallardo de entrar en la Asamblea de Extremadura y confrontar así de manera directa, como jefe de la oposición, con la presidenta de la Junta, María Guardiola. Comienza de este modo un nuevo periodo político de dos años hasta las próximas elecciones autonómicas, en el que el PSOE intentará recuperar el terreno perdido, sabiendo que el punto de partida no es el que refleja el actual empate a 28 diputados, sino un PP por delante en las encuestas y ellos en suelo histórico.

Gallardo expresó el viernes su deseo de estar en el «centro de la política» con su paso al Parlamento regional, que es algo que buena parte de su partido le había reclamado desde el principio, cuando en marzo de 2024 se convirtió en secretario general de los socialistas extremeños, y cuya necesidad se ha ido haciendo más evidente y más unánime en el seno del PSOE desde entonces. Las apelaciones del propio Gallardo a Rodríguez Ibarra y Fernández Vara, dos líderes forjados en los debates de la Asamblea extremeña, no son casualidad en este sentido. La idea transmitida por el todavía presidente de la Diputación de Badajoz de que la oposición al PP y a Guardiola se debía hacer más desde el partido que desde el Parlamento no es suficiente de cara al ciudadano, que necesita identificar las opciones políticas con un líder claro y único, sin bicefalias mediáticas a las que irremediablemente empujaba su ausencia del hemiciclo.

Porque el problema no lo tiene Gallardo, o no solo, por la sombra del caso Azagra; el problema lo tiene el PSOE, y por ello la decisión del político pacense debería actuar como un revulsivo si quieren lograr un cambio en la hoja de ruta de la presente legislatura, en la que el PP se ha movido, hasta ahora, con mayor comodidad de la que cabía suponer a un ejecutivo de poca experiencia y gobierno inesperado.

Si de verdad quiere tener opciones en 2027, Gallardo no podía esperar mucho más en su zona de confort de la Diputación de Badajoz y retrasar la decisión de enfrentarse cara a cara a una presidenta Guardiola que hoy obtendría mejores resultados que en 2023. Cambiar esa inercia actual y fajarse en los ásperos debates parlamentarios regionales, que a él mismo también le resultan una novedad en su carrera política, son los retos que ha decidido asumir el dirigente socialista.

Gallardo contradice sus palabras de no aforarse, pero no significa que no se le juzgue si sigue adelante el caso Azagra

El paso adelante anunciado el viernes lo da, sin embargo, contradiciendo sus propias palabras de que no pasaría a la Asamblea de Extremadura, que le concede la condición de aforado, hasta tanto no hubiera finalizado el proceso judicial en el que está encausado. Su deseo de llegar sin esa pesada mochila no se va a producir a no ser que la Audiencia resuelva con gran celeridad y a su favor, y sin duda la sombra del hermano de Pedro Sánchez le resultará mientras tanto un lastre.

La decisión de la Fiscalía de solicitar el archivo de la causa es un gran balón de oxígeno para Gallardo, pero solo momentáneo por mucho que se haya celebrado como si de una sentencia definitiva se tratara. El caso Azagra sigue hoy vivo y es la razón por la que el cambio de la Diputación por el Parlamento ha sido visto en clave de un blindaje que, dicho sea de paso, es una interpretación que no deja en buen lugar a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a los que se dibuja apresuradamente como más permisivos con el político de turno que deben juzgar. Lo cierto es que el presidente de la institución provincial podía haber buscado ese aforamiento muchos meses antes si esta es la única razón que motiva su entrada en la Asamblea, pero Gallardo tendrá que seguir respondiendo en cualquier caso ante la justicia si los magistrados que tienen que ver ahora con la causa así lo deciden en las próximas fechas.