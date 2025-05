Posibles sustitutos de Gallardo en Diputación y baile de nombres tras conocerse la decisión

La salida del secretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo de la Diputación de Badajoz obliga a los socialistas pacenses a buscar ... un nuevo presidente de entre los diputados actuales.

La institución cuenta actualmente con tres vicepresidentes: Raquel del Puerto (segunda teniente de alcalde de Almendralejo), Carmen Yáñez (primer teniente enMérida) y Ramón Díaz Farias (alcalde de Villanueva del Fresno).

La salida de Gallardo permitirá la entrada de un diputado nuevo por el partido judicial de Villanueva.

Por otro lado, su entrada en la Asamblea obliga a cuatro personas que tiene por delante a renunciar al escaño que quedará vacante tras la salida de alguien aún por determinar. Los obligados a renunciar son Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández.

«En el centro de la política»

Hasta ahora, Gallardo se ha mantenido fuera de la cámara regional, algo que le ha impedido confrontar directamente con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Además, tiene previsto renunciar a la presidencia de la Diputación de Badajoz, aunque no ha dado fecha para ello. «Me gusta que las cosas se hagan bien. Quiero una transición tranquila y transparente, que no afecte a la institución y eso requerirá un tiempo; lógicamente hay que hablarlo también con la dirección provincial del partido para que lo que hagamos, lo hagamos bien», aseveró.

El cambio lo decidió en la mañana del viernes, durante la reunión de una comisión interparlamentaria en la que estuvieron presentes los diputados regionales y representantes extremeños de otras cámaras, así como los ex secretarios regionales Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara. Los dos, según expuso Gallardo, le pidieron que se «sitúe en el centro de la política», y él aceptó tras un ejercicio de «escucha activa». Su entrada en el Parlamento extremeño se materializará «lo antes posible» con el fin de ser el portavoz socialista en el próximo debate del Estado de la Región, que normalmente se celebra en junio.

Con su entrada en la Asamblea, el secretario general PSOE de Extremadura pretende «combatir mejor» a un gobierno del PP que está «privatizando» la educación infantil de cero a tres años o que «ataca claramente la sanidad».

«Que atenta claramente contra la igualdad en la política de mayores, haciendo que haya mayores de primera y mayores de segunda. Y todo eso hace más urgente estar en la Asamblea de Extremadura», argumentó.

El dirigente socialista formaba parte de la lista del PSOE en las elecciones de 2023, pero necesita la dimisión de un diputado y la renuncia de cuatro sustitutos para liderar la oposición en el Parlamento a Guardiola. No se espera que haya ningún problema para que pueda acceder a la Cámara. Según dijo, muchos compañeros le han mostrado ya su disposición de «dar un paso atrás» para que él pueda dar «un paso hacia el frente».

«Yo no quiero ser presidente, quiero ganármelo y para eso es imprescindible estar en el templo de la palabra», afirmó en su comparecencia.

Gallardo reconoció que «ha cambiado de opinión», ya que había anunciado su intención de no entrar en la Asamblea hasta que finalizara el proceso judicial del llamado 'caso Azagra'. El cambio lo ha justificado por las intenciones de las acusaciones populares y del PP para «alargar la causa como si fuera un chicle» y así evitar que «confronte ideas» con los populares.

Además, Gallardo apuntó que lo que está haciendo el «Partido Popular con Manos Limpias de forma coordinada» con la investigación por el contrato del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz es un intento de «romper con la oposición». «Que no exista oposición, que la oposición esté entretenida en otras cosas. Y, mire usted, a mí no me van a entretener en nada que no sea el interés de los extremeños y de las extremeñas, agregó.

En cualquier caso, la decisión llega un día después de que se conociera que la Fiscalía pide el archivo de la causa, una decisión que corresponde adoptar a la Audiencia Provincial. De todos modos, si la causa siguiera adelante, Gallardo ha señalado que su escaño regional no le supone «inmunidad», aunque sí estaría aforado.