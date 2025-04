Amazon apuesta por Granada sin dar el paso en Badajoz

Esta vez tampoco le toca a Badajoz. Amazon parece haber retomado sus planes de expansión con el anuncio de una estación logística en la ... Ciudad Industrial Tecnológica y Área de Innovación de Escúzar (Granada) este martes. Será en las instalaciones que terminó de construir hace un año y empezará a funcionar en septiembre. Ese mes es también la fecha elegida para su centro logístico de Siero (Asturias), que dio a conocer la pasada semana.

Como ocurre con las instalaciones de Badajoz, las naves de Asturias y Andalucía llevaban tiempo terminadas sin que la sociedad americana hubiera marcado el día de su entrada en funcionamiento. Pero en este caso Badajoz sigue esperando el anuncio.

Fuentes de la compañía distinguieron la pasada semana entre unos proyectos y otros, e indicaron que no se habían planteado cambios para las instalaciones construidas en la plataforma logística del Suroeste Europeo. Esto es, que no tiene fecha de apertura. En octubre señalaron al cambio de las condiciones económicos globales para explicar su paralización, dado que cuando plantearon su interés por Extremadura estaba en auge el comercio on line. Las previsiones, de momento, no han mejorado.

El centro de Granada, de todas formas, es más pequeño que el construido en la carretera de Campomayor.

Según informa el diario Ideal, se trata de una nueva estación logística con más de 9.000 metros cuadrados que estará completamente operativa en septiembre. El nuevo centro de última milla, como se denomina la gestión del transporte de paquetería en el trayecto final, servirá para agilizar los procesos de entrega a los clientes de la ciudad de Granada y el área metropolitana y creará en principio unos 40 empleos permanentes a tiempo completo y parcial.

Las obras desarrolladas en una parcela de 45.000 metros cuadrados con una inversión de más de 20 millones de euros terminaron hace más de un año y, desde entonces, se han mantenido iluminadas y con personal dentro.

Igual que se encuentran las instalaciones levantadas en la plataforma logística del Suroeste Europeo, donde hay trabajadores de mantenimiento y seguridad, así como se puede ver con asiduidad más de una decena de vehículos aparcados en sus exteriores. El centro está preparado para poder entrar en funcionamiento cuando la multinacional apueste por ello. Las noticias de Granada y Siero indican que la compañía anuncia la apertura seis meses antes.

Las instalaciones de Badajoz son más grandes que las de Granada, miden casi 60.000 metros cuadrados levantados en una parcela de casi 200.000 metros cuadrados. Cuando presentaron la iniciativa a la Junta de Extremadura, en mitad de la pandemia, explicaron que sería un centro logístico de grandes paquetes para su distribución posterior en Europa. Los datos de empleo que salieron a relucir en esas conversaciones oscilaban entre 500 para comenzar a andar y hasta 2.000 en su momento de pleno funcionamiento.

Pero si bien Amazon no da fechas para la apertura de su centro en Badajoz, tampoco tiene intención de venderlo ni alquilarlo.