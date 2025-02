Amazon echa un jarro de agua fría a Badajoz

Rocío Romero Badajoz Domingo, 8 de octubre 2023, 07:54 Comenta Compartir

Amazon no abrirá en Badajoz de momento. No se sabe cuándo lo hará. La compañía solo admite, como adelantó HOY el lunes pasado, que no tiene fecha para ello. Y el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, ha precisado que no será antes de dos años. ... Las noticias de esta semana han caído como un jarro de agua fría en Badajoz y su entorno, porque se esperaba un mínimo de 500 puestos de trabajo desde que este diario desveló el proyecto hace tres años.

Pero, ¿cómo se gestó el interés de Amazon por Extremadura y qué es lo que ha sucedido en este tiempo para llegar al fracaso actual? Esta información recorre cronológicamente el proyecto y da algunas claves de una iniciativa por la que Badajoz suspira. Marzo de 2020 Los orígenes del proyecto Los españoles estaban confinados en marzo de 2020 cuando la consultora inmobiliaria CBRE llama a la puerta de Avante. La empresa pública de la Junta que gestiona la plataforma logística del Suroeste Europeo atendió el interés sin saber qué proyecto estaba detrás. CBRE comprueba que Badajoz cuenta con el suelo industrial y las dotaciones que requieren: agua, electricidad y salidas y entradas del recinto, entre otros aspectos. Unos dos meses después de esa primera llamada, Amazon presenta sus intenciones. Quiere una parcela de 195.500 metros cuadrados para crear un centro logístico de grandes paquetes con destino a toda Europa. No sería un almacén para guardar la mercancía, sino un instalación con ubicación estratégica donde albergar productos como piscinas, aspiradoras o lavadoras que distribuirán después por el continente. El modelo a seguir es el centro de Illescas, en Toledo. Las negociaciones sobre el suelo se llevaron de forma discreta desde el gobierno autonómico porque la compañía, como otras que se han interesado posteriormente por Extremadura, exige confidencialidad. . Noviembre de 2020 HOY desvela el proyecto Aun así, el 20 de noviembre de 2020 HOY publica las líneas generales del proyecto y los datos de empleo. De los 500 puestos de trabajo iniciales, la empresa cree que puede llegar a 2.000 en los picos de actividad, como Navidad. Medio mundo está en esos meses resguardado en casa y muchos ciudadanos se acostumbran a comprar por Internet. El gigante de comercio electrónico no para de crecer y el espacio de Badajoz cuadra en sus planes de expansión. Las cifras de Amazon en Badajoz 70 millones de euros es la cifra aproximada de la inversión, entre la adquisición del suelo y el proyecto, calculada en base al ICIO, que ascendió a 1,7 millones de euros.

195.500 metros cuadrados mide la parcela que Amazon adquiere a Avante en 2021.

59.125 metros cuadrados ocupa la nave, cuyo interior está estructurado con estanterías robotizadas altas. Su altura corresponde a un bloque de seis alturas.

600 personas han llegado a coincidir trabajando en las instalaciones, donde también se han cumplido turnos nocturnos.

616 camiones es el tráfico que espera generar cada día cuando empiece a operar en la plataforma del Suroeste Europeo.

500 puestos de trabajo contrataría inicialmente, aunque llegaría a los 2.000 una vez consolidado y en picos de actividad.

1.200 son los puestos que ofrece a través de nueve ofertas en Adecco y en su portal (donde constan 249 vacantes) para España esta semana. Ninguna para trabajar en Extremadura.

18.806 euros es el salario anual que ofrece la multinacional en el centro de Illescas para un mozo de almacén, según la oferta publicada en Adecco esta semana. Julio de 2021 El inicio de las obras hace crecer las esperanzas El 28 de junio de 2021 se firma la compra de los terrenos. Amazon paga igual que el resto de empresas que se han decantado por este recinto: 70 euros por metro cuadrado más IVA. Supone un desembolso de 13,7 millones de euros sin impuestos. En todos esos meses, desde noviembre a junio, la Junta ha modificado el planeamiento de la plataforma logística para crear la parcela de 195.500 metros cuadrados que Amazon precisaba. Unieron varias más pequeñas sobre plano. Desde la Junta les han informado que pueden optar a subvenciones estatales llamadas 'Incentivos industriales', como todos aquellos proyectos que tienen una inversión superior a 1,1 millones de euros. Pero Amazon lo rechaza. Explican que, por políticas de empresa, no solicitan subvenciones. Podrían haber ingresado entre 14 y 15 millones de euros, pero lo descartan. Las obras empiezan el 14 de julio de 2021, con lo que la ilusión se extiende por Badajoz y las localidades cercanas. En el polígono industrial El Nevero, muy cercano a la plataforma logística, se respira esperanza en mitad de la pandemia. Los talleres mecánicos, los lavaderos de camiones, los bares, la gasolinera... en todos los sitios se hacen cábalas sobre lo beneficioso que resultará el gigante norteamericano con sus camiones circulando por el entorno. La empresa espera generar un tráfico de 616 camiones al día. El plan inicial era abrir a inicios de verano de 2022, un año después de comenzar las obras. Ampliar Primer día de movimiento de tierras en la plataforma logística del Suroeste Europeo, el 14 de julio de 2021. HOY Febrero de 2022 La guerra de Ucrania ralentiza la obra En febrero de 2022, Rusia invade Ucrania y genera una crisis que se añade a otras dificultades en el sector de la logística y las materias primas derivadas de la covid. Amazon empieza a replantearse sus plazos, aunque no lo traslada a la Junta. Una clave en todo este tiempo ha sido la discreción de la empresa, son parcos a la hora de comunicar sus proyectos a la opinión pública. Pero la multinacional ralentiza la obra en la primavera de 2022, aunque no la para. Sigue adelante. Rodea la nave de decenas de muelles para camiones. Pese a que la Junta está construyendo en la plataforma logística una terminal de mercancías ferroviaria que conectará la instalación con los puertos portugueses, la empresa prioriza el transporte por carretera para distribuir sus ventas por internet. Por eso, la Junta plantea a iniciativa propia la duplicación de la carretera de Campomayor y una nueva rotonda en las inmediaciones del centro en previsión del tráfico que iba a generar Amazon y otros proyectos que se esperan en la plataforma pacense. Estas obras públicas están en marcha y los viajes en torno al centro de Amazon serán los primeros en estar terminados. Agosto y septiembre de 2022 Colocan los logos, pero crece la incertidumbre En agosto de 2022, los operarios colocan los populares logos de Amazon en la nave. La llegada de la multinacional, pues, ya se visualiza por parte de la ciudadanía. Es la confirmación oficiosa del proyecto, aunque la multinacional sigue sin dar fechas de apertura ni anunciar su iniciativa. Solo un mes después, en septiembre, se conoce que Amazon congela los nuevos proyectos. En septiembre de 2022 comunica a sus proveedores y socios su intención de paralizar los nuevos desarrollos proyectados en otras partes de España. La incertidumbre económica por la alta inflación y la crisis energética están detrás de la decisión. El centro de Badajoz, sin embargo, sigue adelante. Antes de final de año coloca los carteles direccionales con su nombre. Es entonces cuando se sabe que las instalaciones de Badajoz se llamarán SVQ2, mientras que el de Dos Hermanas, en Sevilla, se llama SVQ1 y trabaja con más de mil empleados. A pesar de que las obras están prácticamente terminadas, las campañas de contratación no han empezado. Solo durante unos meses, entre 2021 y 2022, el gigante buscó cubrir puestos de responsables, pero se desconoce si finalmente llegaron a contratarlos; en la actualidad, solo existe personal de seguridad y mantenimiento. Durante el tiempo que se han prolongado las obras, la Junta cedió a la sociedad una parcela aneja donde las empresas implicadas instalaron cientos de casetas de obra y de descanso para los empleados. Ha llegado a haber picos de 600 personas trabajando dentro y turnos nocturnos. Hoy ese solar está destinado a la empresa Vegenat, donde construyen una planta de alimentación clínica. Ampliar En noviembre de 2022, la empresa colocó las señales direccionales. HOY Enero de 2023 Año electoral, pero Vara no visita las instalaciones En enero pasado comienza año electoral y Amazon es un reclamo. El alcalde, Ignacio Gragera, responde a preguntas de los periodistas ese mes. Confía en que el centro abra en marzo. El Ayuntamiento está ya en ese momento tramitando los permisos para que el centro pueda comenzar a operar. En marzo, Urbanismo acredita que las obras están terminadas y que estas corresponden con los planos registrados en el Ayuntamiento. La pasada primavera gestionaron la licencia de inicio de actividad, que Urbanismo concedió hace tiempo. Pese a estas buenas noticias, las semanas pasan y siguen sin conocerse las ofertas de contratación, que Amazon suele iniciar dos meses antes de la apertura de sus centros. El entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, recorre varios proyectos industriales justo antes de iniciar la campaña electoral, pero no tiene prevista ninguna visita a Amazon, a pesar de que el centro está terminado. Distintas fuentes apuntan entonces a que la nueva fecha de apertura será otoño. El objetivo es empezar a funcionar para la campaña de 'Black Friday' y la Navidad. Pero esta semana se han publicado más de mil puestos de trabajo en nueve ofertas publicadas por Adecco y ninguna corresponde a Extremadura. Octubre de 2023 Sin fecha para abrir, la Junta anuncia que será tras 2025 El lunes pasado HOY publica que la compañía admite no tener una fecha de apertura. Al día siguiente, el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, se reúne con el director general de Operaciones en España, Fred Pattje, en la sede de la Presidencia de la Junta. El miércoles, ofrece una rueda de prensa y asegura que Amazon no abrirá, como mínimo, en dos años. Además, acusa al expresidente Vara de conocer esta mala noticia y no haberla comunicado en el traspaso de poderes. Se abre una polémica con el PSOE. La compañía afirma que las previsiones económicas no justifican la apertura del centro. En su línea de discreción, no quiere dar plazos concretos e incluso muestra su sorpresa por que el gobierno extremeño lo haya hecho. Deja la puerta abierta a que sea antes de 2025, pero no detalla más sus planes de apertura porque saben que su nombre genera expectativas y estas, cuando no se cumplen, derivan en frustración.

